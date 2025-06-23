CHP’li Kaya: 'Karpuz üreticisi kan ağlıyor, Tarım Bakanı sahaya inmeli'

Manavgat'ta karpuz üreticilerini ziyareti sırasında üreticilerin yaşadığı krize dikkati çeken Kaya, "Şubat ayında ekilen karpuzun bugün tarlada kilogramı 2 liraya bile alıcı bulamadığını görüyoruz. Oysa üreticinin kilogram başı maliyeti 5 lirayı buluyor. Dün, Mehmet isimli bir üreticimiz elindeki tüm karpuzları ücretsiz dağıtmak zorunda kaldı. Kalite deseniz en üst düzeyde; kesildiğinde kan kırmızısı. Ama bu emeğin hiçbir karşılığı yok” dedi.

Kaya, “Tarlada 2 liraya alıcı bulamayan karpuz, manavda 25-30 liraya satılıyor. Bu sistemde ne üretici memnun ne tüketici” ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YÖNLENDİRME, DOĞRU TEŞVİK OLMAZSA TARIM BU HALE GELİR''

Tarımda domates, karpuz, salatalık gibi ürünlerde yaşanan zincirleme krizin nedeninin yanlış politikalar olduğunu vurgulayan Kaya, "Geçen yıla göre yaş sebze ve meyve ihracatımız %7 oranında gerilemiş durumda. Tarım İl Müdürlükleri işini doğru yapmıyor, çiftçi kulaktan dolma bilgilerle üretim yapmaya çalışıyor. Doğru yönlendirme, doğru teşvik olmazsa tarım bu hale gelir" ifadesini kullandı.

Kaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya çağrıda bulunarak, “Lütfen koltuğunuzda oturmayın, Antalya’ya gelin. Seraları, tarlaları, üreticileri bizim gibi gezin. Çiftçilerimiz ne şartlarda üretim yapıyor, ne yaşıyor, görün. Antalya yaş sebze ve meyvede Türkiye’nin başkentidir. Buraları görmeden tarım politikasına yön veremezsiniz” dedi.