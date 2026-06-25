CHP’li Kış'tan iktidara çağrı: ‘Temmuz ayında ara zam artık zorunluluktur’

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada BİSAM'ın Haziran 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu'nu gündeme taşıdı. Açlık sınırının 36 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 118 bin lirayı aştığını belirten Kış, milyonlarca emekçi, emekli ve dar gelirlinin her geçen gün daha da yoksullaştığını söyledi. Asgari ücretin 28 bin lira, en düşük emekli aylığının ise 20 bin lira olduğunu anımsatan Kış, “Bugün Türkiye'de çalışanların önemli bir bölümü açlık sınırının altında ücretle yaşamaya zorlanıyor. Emekliler ise bırakın insanca yaşamayı, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hâle getirildi” dedi.

‘EKONOMİK KRİZ VATANDAŞIN MUTFAĞINDA YAŞANIYOR’

İktidarın ekonomik başarı söylemleriyle toplumun yaşadığı gerçekler arasında büyük bir uçurum bulunduğunu belirten CHP’li Kış, “Vatandaş artık pazara çıkarken ihtiyaç listesi değil, vazgeçeceklerinin listesini hazırlıyor. Anne babalar çocuklarının beslenme çantasını eksiksiz dolduramıyor. Emekliler etin, sütün, peynirin fiyatına bakıp marketten eli boş dönüyor. Kriz istatistiklerde değil, mutfakta yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIKLI BESLENMEK BİLE LÜKS HÂLİNE GELDİ’

BİSAM verilerine göre dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için günlük bin 201 liranın üzerinde harcama yapması gerektiğini vurgulayan Kış, özellikle süt ve süt ürünleri, et, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın dar gelirli ailelerin yaşamını ağırlaştırdığını ifade etti. “Bir ülkede insanlar sağlıklı beslenmeyi değil, karnını doyurabilmeyi konuşuyorsa ortada ciddi bir sosyal devlet sorunu vardır” diyen Kış, iktidarın yurttaşın gücünü koruyacak adımlar atmak yerine sabır tavsiye ettiğini söyledi.

‘YOKSULLUK KADER DEĞİL, YANLIŞ EKONOMİ YÖNETİMİNİN SONUCUDUR’

Yaşanan tablonun tesadüf olmadığını belirten Gülcan Kış, uygulanan ekonomi politikalarının bedelini emekçilerin ve emeklilerin ödediğini söyledi. Kış, “Bugün milyonlarca insan ay sonunu değil, haftayı nasıl çıkaracağını düşünüyor. Maaşlar cebe girdiği gün eriyor. Elektrik, kira, mutfak ve ulaşım giderleri karşısında ücretler her ay biraz daha küçülüyor. Vatandaşın cebindeki para değil, hayatı eksiliyor” dedi.

‘TEMMUZ AYINDA ARA ZAM ARTIK ERTELENEMEZ’

Temmuz ayında ücretlere ara zam yapılmasının zorunluluk hâline geldiğini belirten CHP'li Kış, hükümete şu çağrıda bulundu:

"Bu cendereden çıkmanın yolu bellidir. İşçiye, memura, emekliye ve memur emeklisine gerçek enflasyon karşısında ezilmeyecekleri bir ara zam yapılmalıdır. Açlık sınırının altında ücretle yaşam dayatılamaz. Sosyal devlet, vatandaşına sabır tavsiye eden değil, onu yoksulluğa karşı koruyan devlettir. Vatandaşın sofrasını küçülten değil, alım gücünü büyüten politikalar hayata geçirilmeden ekonomik kriz sona ermez. Temmuz ayında tüm gelir gruplarını kapsayan adil bir ara zam artık bir tercih değil, sosyal bir zorunluluktur."