CHP'li kurmaylar kurultayı Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Özgür Özel, satranç oynar gibi 10 hamle sonrasını düşünüyor'

CHP, “Darbeye ve kayyuma hayır” sloganıyla 22. Olağanüstü Kurultayı’nı Ankara Yenimahalle'de bulunan Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. CHP'liler kurultayı Cumhuriyet'e değerlendirdi.

"İLK GENEL SEÇİMLERDE İKTİDAR OLACAĞIZ"

Kurultaya ilişkin görüşlerini paylaşan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "CHP'miz 100 yaşını geçti. Asırlık bir partiyi konuşuyoruz. Partimiz kurum ve kurallarıyla demokrasiyi ülkemizde yerleştiren bir parti. İnşallah muhalefetteki son kurultaylarımızı yapıyoruz. Her tarafta yurttaşlarımızın gönlünde sevgi üzerine dünyalar kurmaya devam edeceğiz. Yapılacak olan ilk genel seçimlerde iktidar olacağız. Emekliler, engelliler, dar gelirliler, memurlar, doğa, adalet için sorumluluğumuz son derece ağır. İktidarın yükünü biz taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"HUKUK DARBESİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPTIK"

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ise kurultayın 'Hukuk darbesinin önüne geçebilmek için herhangi bir boşluk bırakmamak üzere' yapıldığını ifade ederek, "Partide var olan güçlü birlikteliği burada bir kez daha gördük. Normalde CHP kurultayları sabaha kadar sürer ama bu kurultay süreci çok hızlı işledi. İktidara yürüyen bir parti olduğumuzu bütün örgütlerimizin güçlü bir biçimde gösterdiği bir kurultay oldu. Sandık geldiğinde de iktidara erişeceğiz. Türkiye'yi aydınlık müreffeh döneme götürmek için çalışmalarımıza başlayacağız" diye konuştu.

"ÖZEL, 10 HAMLE SONRASINI DÜŞÜNEREK TEDBİR ALIYOR"

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz yoğun bir kurultay trafiği oluştuğunu ve bunun nedeninin 'AKP'nin CHP üzerinde yaptığı siyasi ve hukukî operasyonlar' olduğunu belirtti.

Operasyonlara yanıt vermek ve CHP'yi bulunduğu konumdan daha güçlü hale getirmek için tedbirler aldıklarını vurgulayan Yavuzyılmaz, "Genel başkanımız Sayın Özgür Özel adeta bir satranç oynar gibi 10 hamle sonrasını da düşünerek tedbirler alıyor" dedi.

"KALKMASINI BİLENDE DÜŞME KORKUSU OLMAZ"

CHP'nin oy oranının şu anda yüzde 41.2'yi bulduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, "Neredeyse tek başına iktidara gelebilecek durumdayız. Şu an itibariyle AK Parti iktidardaki meşruiyetini kaybetti. Zaten yerel seçimlerde birinci parti olma özelliğini kaybetmişti. Vatandaştan güven oyu almak için siyasetin doğası gereği erken seçime gitmesi gerekirken buna cesaret edemedi. Berbat ettiği ekonomi nedeniyle oy kaybı arttığı için bir panikle siyasi ve hukukî yönden operasyona girişti. AK Parti ana muhalefet partisine darbe yapmaya çalışıyor. Yeniden ayağa kalkmasını bilenlerde düşme korkusu olmaz. O nedenle biz iktidar koşumuzu sürdürüyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.