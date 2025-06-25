CHP'li Mahmut Tanal kayyuma karşı yol haritasını çizdi

CHP'nin 2023 kurultayına "şaibe karıştığı" iddiasıyla açılan dava 30 Haziran Pazartesi günü görülecek.

Kamuoyu ve bazı medya organlarında dava sonrasında partiye kayyum atanabileceğine dair iddialar konuşuluyor.

"HALK KAYYUMA TESLİM OLMAZ"

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından kayyum iddialarına yanıt verdi.

Tanal'ın paylaşımı şu şekilde:

"CHP halktır, halk kayyuma teslim olmaz.

CHP’ye karşı açılan dava hukuka aykırıdır.

Çünkü Seçim Kanunu çok nettir:

Seçim süreciyle ilgili bir sorun varsa, buna sadece ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu bakabilir.

Mahkemeler bu konuda yetkisizdir.

Eğer ortada büyük bir hukuksuzluk varsa bile, bu durumda bile devreye girecek tek merci YSK’dır.

Bunun dışındaki tüm yargı girişimleri hukuk dışıdır, siyasidir.

Ama diyelim ki hukuk yok sayıldı, mahkemeden karar çıktı…

Yine de hemen

“kayyum” atanamaz.

Çünkü karar kesinleşmeden uygulanamaz.

Bu zaman içinde de CHP delegeleri yeniden toplanır,

ikinci bir olağanüstü kurultay yapılır.

Parti yine halkın iradesiyle yoluna devam eder.

Unutulmasın:

-Hukukta çare tükenmez.

-CHP bir kişinin değil, milletin partisidir.

-Saray oyunlarını da, masa başı planları da bozarız.

CHP’ye kayyum atanamaz, halkın iradesi susturulamaz."