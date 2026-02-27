CHP’li milletvekilleriyle görüştürülmeyen İmamoğlu için bu kez başkanlara ret geldi: Avrupalılara da engel

Avrupalı belediye başkanlarının da yer aldığı B40 Balkan Şehirleri Ağı ve Eurocities heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle ağustos ayındaki temasların ardından ikinci kez İstanbul’a gelerek dayanışma ziyaretinde bulundu. Avrupa’dan gelen heyet, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu tarafından karşılandı. Ziyaretin ardından Saraçhane’de ortak bir basın açıklaması düzenlendi. Dilek Kaya İmamoğlu, konuşmasında ziyareti “şehirler arası dayanışmanın güçlü bir ifadesi” olarak nitelendirdi. “Burada verilen mesaj yalnızca Ekrem İmamoğlu’na değil, İstanbul halkının demokratik tercihine yöneliktir” diyen İmamoğlu, desteğin kendileri için moral anlamı taşıdığını belirtti.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise konuşmasında, heyetin cezaevinde İmamoğlu ile görüşme talebinin ağustos ayındaki ziyaretin ardından ikinci kez reddedildiğini açıkladı. Aslan, “Bu süreç normal bir yargılama pratiği olarak görülemez” dedi. “Seçilmiş bir belediye başkanının uzun süredir tutuklu yargılanması yerel demokrasi açısından ciddi bir tartışma konusudur” diyen Aslan, “Demokrasi ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ALTERNATİF DİYE HAPİSTE

Avrupa ülkelerinden gelen heyette Eurocities Başkanı ve Gent Belediye Başkanı Mathias De Clercq, Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomasevic, Oslo Belediye Başkanı Eirik Lae Solberg, Arezzo Belediye Başkanı Alessandro Ghinelli ve Paris Belediye Başkan Yardımcısı JeanLuc Romero yer aldı.

De Clercq, “İmamoğlu, yerel liderliğin güçlü bir alternatif olduğunu gösterdiği için hapiste” değerlendirmesinde bulundu. Oslo Belediye Başkanı Solberg ise muhafazakâr bir siyasi görüşe sahip olduğunu ancak bu farklılıklara karşın ortak bir tavır aldıklarını belirterek “Siyasi yaklaşımımız ne olursa olsun İmamoğlu’nun yanında durmalıyız. Demokrasi saldırı altında” ifadelerini kullandı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo adına konuşan Romero da İmamoğlu’na “fahri hemşehrilik” unvanı verilmesi yönünde karar aldıklarını açıkladı ve bunun “demokratik değerlere bağlılığın sembolü” olduğunu söyledi. Heyet, Saraçhane’deki açıklamanın ardından Silivri’deki Marmara Cezaevi önüne giderek dayanışma mesajlarını yineledi.

‘İNANCIM SARSILMADI’

Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den gönderdiği mesajı da paylaştı. Heyete teşekkür eden İmamoğlu, mesajında “Hukukun üstünlüğüne olan inancım sarsılmadı. İstanbul’a hizmet iradem de demokrasiye olan bağlılığım da dimdik ayakta” ifadelerini kullandı. “Dayanışmanız bana değil, İstanbullulara güç veriyor” diyen İmamoğlu, “Şehirler birlikte durdukça demokrasi ayakta kalacaktır” mesajını paylaştı.