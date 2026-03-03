CHP'li Murat Emir ve Veli Ağbaba, Tanju Özcan'ı ziyaret etti: Ankara’da ne işi var?

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün tutuklanarak gece saatlerinde Ankara Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Özcan’ı cezaevinde ziyaret etti.

"BU HUKUKSUZLUĞU KABUL ETMİYORUZ"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Emir, Özcan'ın moralinin yerinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tanju Özcan’a attıkları suç, belediye vakfına bir şekilde bağış toplamış olmak. Aslında bağış verenlerin kendi iradeleriyle verdiği çok belli. Daha önce İçişleri Bakanlığı tahkikatını yapmış, soruşturmaya gerek yok demiş. Söz konusu para ayda 10 bin liralık bir para ve bu 10 bin liralar gelmiş, vakfın hesabına girmiş. Bir kuruşluk kaçak yok. O 10 bin liralarla birlikte 528 öğrenciye düzenli burs verilmiş. Tanju Özcan en büyük üzüntüsünün, 528 öğrenciye aylık burslarının yatırılmamış olması olduğunu söylüyor. Bundan dolayı büyük üzüntü çektiğini, yaşadığını ifade ediyor. Çünkü Tanju Başkan’ın imzalaması gerekiyor. Bu nedenle bu gençlerimiz burslarını alamamışlar. En azından bunun çözülmesi gerekiyor.

Bizim aslında Tanju Başkan’ı burada ziyaret etmiş olmamız dahi başlı başına büyük bir hukuksuzluk. Bolu Belediye Başkanı, iddia ettiklerine göre bir memur suçu işlemiş. Bolu’da olması gerekirken Ankara’ya, Sincan’a, hem de yüksek güvenlikli F tipi cezaevine getiriyorlar. Gecenin bir vakti. Niye yapıyorlar bunu? Burada PKK’lılar yatıyor. Burada FETÖ örgütünün ele başları yatıyor. Burada örgütlü suçlar yatıyor. Terör örgütlerinin liderleri yatıyor. Bir de Tanju Özcan’ı koydular. İşte bu hukuksuzluğu da biz kabul etmiyoruz. Bu da gerçekten tam bir eziyete dönüşmüş durumda. Burada yatarı olmayan bir suç var. Yargıtay kararları var. Sabahın bir vaktinde aceleyle görevinden alıyorlar.

Asıl meselenin Bolu halkının iradesine darbe yapmak olduğunu, Bolu’ya kayyum atamak olduğunu veya Bolu’dan Tanju Özcan’ı ayırmak olduğunu biliyoruz. Ama bilsinler ki Tanju Özcan dimdik ayakta, Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta ve Tanju Özcan böylesine iftiralarla yıkılacak birisi değil. Çünkü cebine bir kuruş koymuş birisi değil. O bağışları zorla toplamış birisi değil. Hukuksuzlukları burada tekrar edecek değilim. Ama herkes bilsin ki Türkiye’de azıcık hukukun kırıntısı kaldıysa eğer Tanju Özcan bir an evvel çıkacak, Bolu’nun sokaklarında Köroğlu gibi onurla, gururla yürüyecek, hemşerileriyle kucaklaşacak; ama ona bu hukuksuzluğu yapanlar, Bolu halkının iradesine ipotek koyanlar ve 528 gencimizi burssuz bırakanlar bu hatayla, bu kusurla yaşamaya devam edecekler.

"ÖNCE YANDAŞ MEDYADA TUTUKLANDIĞI HABERLERİ YAYINLANDI"

Tanju Başkan, hâkim karşısına çıkartılıp tutuklama kararı okunmadan 20 dakika önce yandaş medyada tutuklandığı haberleri yayınlandı. Yani bu kararları yazanlar, daha önceden yazanlar, bu karardan önce medyaya servis yapıyorlar. Her zaman alıştığımız o FETÖ taktikleriyle öncesinden bir algı operasyonunu başlatıyorlar. Bu bile tek başına nasıl bir hukuksuzlukla ve kumpasla karşı karşıya olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Diğer bir nokta: Hâkim 10 dakikada 6 sayfa gerekçe yazmış. 10 dakikada 6 sayfa gerekçe yazmış. Anlıyoruz ki gerekçe önceden hazırlanmış. Anlıyoruz ki plan önceden yapılmış. Anlıyoruz ki asıl hedef Tanju Özcan’ı demir parmaklıklar arasına koymak. Bu hukuksuzluğu da kabul etmediğimizi bir kez daha söyleyelim."

"CEZALANDIRILAN TANJU ÖZCAN DEĞİL, O ÖĞRENCİLERDİR"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şunları söyledi:

"Burada aslında hukuksuzluk olduğu çok açıkça ortaya çıkıyor. Tanju Özcan dört dönem Bolu milletvekilliği yapmış. 2019 ve 2024'te rekor oyla, her iki Boluludan birinin oyunu alarak belediye başkanı seçilmiş. Tutuklanıyor, Tutuklanması hukuksuz. Bir hınç operasyonu. Bolu’da cezaevi var. Düzce’de cezaevi var ama apar topar, gece yarısı, gecenin ikisinde yola çıkıyor. Dört buçukta burada oluyor. Bu açıkça bir eziyet, açıkça bir işkence. Onun altını çizmek lazım. Bolu’da cezaevi dururken Tanju Özcan’ın Ankara’da ne işi var? Bu soruyu sormak lazım. Bir hınç operasyonu, intikam operasyonu.

Kartalkaya yangınında suçu Tanju Özcan’a yüklemeye çalışan savcılığı HSK’ya şikâyet etmişti Tanju Özcan. Onun intikamı alınıyor. Bütün Bolulular da biliyor ki, bütün Türkiye de biliyor ki Tanju Özcan’ın kursağından bir haram lokma geçmemiştir. Almış olduğu, Grup Başkanvekili Sayın Murat Emir’in ifade ettiği gibi, almış olduğu bağışlar yasaldır. LED ekranlara, market da reklam veriyor aylık 10 bin liraya. O parayla öğrencilere burs veriyor. Aslında cezalandırılan Tanju Özcan değil, o öğrencilerdir. Cezalandırılan Bolu vatandaşlarımızdır, Bolu insanlarımızdır. Bolu iradesine sahip çıkacaktır. Biz de Tanju Özcan’ın sonuna kadar yanındayız, arkasındayız."