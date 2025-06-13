CHP'li Namık Tan'dan dikkat çeken yorum: İsrail ABD'ye rağmen mi saldırdı?

CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, İsrail'in İran'da birçok noktayı hedef alan kapsamlı hava saldırıları üzerine bir açıklama yaptı.

Tan, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerine yaptığı açıklamada, İran’a saldırının ABD'nin İran'la anlaşmaya varmasını engellediğini belirterek "ABD desteği olmadan hatta Trump’ın aksi yöndeki açık uyarısına rağmen gerçekleşti" dedi.

Tan, saldırıya ilişkin değerlendirmesine şöyle devam etti:

"İran'ın vurulmasının anlamlı bir askeri sonucu olamaz. Siyasal sonucu üzerine de şimdilik ancak spekülasyon yapılabilir. Buna karşılık her ay 50 balistik füze üreten İran'ın İsrail'e vereceği yanıt öncekilerden farklı olacaktır. Nitekim, şimdilik 100 adet SİHA gönderdi

ABD İsrail saldırısına katılmasa da İsrail'in savunmasına desteği sürdürecektir

İran’ın, İsrail saldırısına cevaben, bölgedeki, özellikle Irak'taki, ABD askeri ve diplomatik varlığını hedef alıp almayacağı da izlenmesi gereken öncelikli hususlardan

Ankara'nın soğukkanlı davranması, söylem şehvetine kapılmaması gerekir."



