CHP'li Namık Tan'dan iktidara dış politika tepkisi: ‘İçinizdeki siyasal İslamcıların bir kısmı…’

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin "İran-İsrail arasındaki çatışmaların Türkiye'ye yönelik kısa, orta ve uzun vadeli etkilerinin tespiti, dış politikada atılacak adımların kriz derinleşmeden belirlenmesi ve vatandaşların her açıdan güvenliğini sağlamak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi" amacıyla verdiği grup önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önerinin gerekçesini açıklamak üzere söz alan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, şunları söyledi:

"Uygulayıcılarının Türkiye'nin de dâhil edileceğini gizlemedikleri, Arap baharının da bir ayak olduğu, milli orduya kumpasın da 'Terörsüz Türkiye' diye cilalanıp sunulan terör örgütünü siyasallaştırma, Lozan'a karşı Anayasa'yı Sevrleştirme girişiminin de bir ayak olduğu BOP kapsamında İsrail İran'ı vurdu. İran'ın tampon olma durumu ortadan kalkarsa İran'daki Afganistanlı, Pakistanlı sığınmacılar ve elbette İranlıların sınırımıza yönelmesi durumunda derinleşecek demografik ve güvenlik sorunlarına karşı tedbir almak zorundayız. Enerjisini büyük oranda ithal eden bir ülkeyiz; yaşananların cari açık, enflasyon ve dış ticaret dengesi üzerinde oluşturacağı baskıya karşı yönelmek durumunda kalacağımız alternatif rotalar ve enerji arz güvenliği konusunda tedbir almak zorundayız. Ülkemizdeki üslerin kimler tarafından, kimlere karşı ne şekilde kullanıldığı konusundaki şüpheleri gidermek ve Türkiye'nin emperyal emellere alet edilmemesi konusunda tedbir almak zorundayız.

Türk milletinin kurtuluş, Türk devletinin kuruluş savaşının karargâhı olan bu yüce Meclis, savaşın kıyısında bilgilendirilme ihtiyacı duyulan son yer bile değil ne yazık ki. Bilgilendirilmeyi, istişareyi biz teklif ediyoruz. Sınırımızın öte yanına füze yağıyor, devletin güvenlik toplantısı maalesef bu; ilgili bakanlar artı bir parti, iktidar partisinin sözcüsü. Böyle iç cephe tahkimatı olmaz, böyle olsa olsa parti devletinin tebliği olur ancak ki bu da bizatihi milletin tasada, kederde, kaygıda, ona karşı mücadelede ortaklaşmasına engeldir zaten. İç cephe bir millî mutabakat hâlinin vücuda gelişidir, talimatla oluşmaz. Sınır komşularımız düştüğünde bizim payımıza huzur düşmez, güvenlik düşmez, refah düşmez; kriz, kaos, güvensizlik, asayişsizlik ve şehitlerimizin kanları üzerinde halay çekenlerin hayalleri düşer, teröristanın dördüncü parçasıyla bölünme düşer."

“İRAN’DA YAŞANAN BU GELİŞMELERE KARŞI KAYITSIZ KALAMAYIZ”

Türkiye'nin İran'a yapılan saldırılara karşı kayıtsız kalamayacağını belirten Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya da İsrail'in nükleer silahlarının olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"İsrail'in İran'a saldırmasıyla beraber bölgemizde 2010 yılından itibaren devam eden istikrarsız alanlardan birisine daha, bir ülkeye daha istikrarsızlığı taşımak gibi bir niyet ortaya çıktığını net olarak görüyoruz. İran'da bir saldırı var ve bu saldırı tam da nükleer görüşmeler devam ederken yapılan bir saldırıydı. İsrail'in her türlü nükleer silahı var. İsrail'e uluslararası hukuk işlemiyor. İsrail istediği şekilde hareket etme özgürlüğüne sahip. Buna rağmen bir Allah'ın kulu da karşısına çıkıp fiilî olarak onu durdurmak gibi bir gayretin içerisine girmiyor. Hâl böyleyken, Türkiye'ye düşen bir görev var. 1639 Kasrı Şirin'den beri, öncesinde yaşadığımız kimi problemlere rağmen 400 küsur yıldan beri sınır problemi yaşamadığımız, dost ve kardeş diye tarif ettiğimiz İran'da yaşanan bu gelişmelere karşı kayıtsız kalamayız. İnsani açıdan kayıtsız kalamayız, tarihi açıdan kayıtsız kalamayız; aynı zamanda kendi menfaatimizi düşünüyorsak da kayıtsız kalamayız; oradaki istikrarsızlığın, 100 milyona yaklaşan bir ülkenin içine sokulacağı istikrarsızlığın Türkiye'ye yansımalarını düşünüyorsak kayıtsız kalamayız.

“SAYGIN VE ETKİN KONUMUMUZU ÇOKTAN YİTİRDİK”

AKP iktidarı döneminde atılan yanlış dış politika adımları nedeniyle hem İsrail hem de İran ile husumetli olunduğunu belirten CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, komisyon çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"İsrail'in başlattığı bu vahim çatışma ülkemizin sadece dış politika faaliyetlerini değil ekonomisini, hatta toplumsal barışını tehdit edebilecek riskleri barındırıyor. Türkiye geleneksel olarak bölgesinde barıştan beslenerek büyüyüp güçlenen bir ülke, en azından siz iktidara gelene kadar böyleydi fakat sizin ideolojik takıntılarınız yüzünden Orta Doğu'daki saygın ve etkin konumumuzu çoktan yitirdik. Farkında mısınız bilmiyorum ama 2011'den beri İran'la bir soğuk savaş içerisindesiniz. Suudiler ve İran arasındaki mezhep çekişmesine bizi zorla soktuğunuz dönemden beri İran'a karşı durdunuz. Suriye'de ilk günden son güne kadar İran'la ters cephede oldunuz. Irak'ta onlar Şii ağırlıklı Bağdat Hükümetini desteklerken siz Sünni Araplar, Türkmenlerin Sünni olanları ve Barzani üzerinden oyun kurdunuz. Filistin'i değil, Hamas'ın hamiliğine soyunan hükümetiniz İsrail'le temas ve müzakere kabiliyetimizi sıfıra indirdi. Siz gelmeden önce hem İsrail hem de İran nezdinde ağırlığı olan bir Türkiye vardı. O Türkiye bugün olsaydı hızlı ve etkin bir ara buluculukla bu ateşi söndürmek için ön alabilirdi. Şimdi hükümetiniz çatışan iki tarafla da sadece husumet yaşıyor, taraflara hiçbir şekilde etki edemiyor.

“İÇİNİZDEKİ SİYASAL İSLAMCILARIN BİR KISMI İÇTEN İÇE İSRAİL’İ ALKIŞLIYOR”

İşin ciddiyetini idrak edebiliyorsanız bu araştırma komisyonunu kuralım ve alınacak önlemleri partilerüstü bir iradeyle tartışalım. Biliyoruz ki böyle ihtilaflara taraf olmayı seviyorsunuz ama kendi içinizde de kararsızsınız. Nitekim, içinizdeki siyasal İslamcıların bir kısmı iflah olmaz Şia düşmanlıkları sebebiyle İran'ın yenilmesini istiyor ve içten içe İsrail'i alkışlıyor. Filistin hassasiyeti daha ağır basan bir başka kanaat ise daha dün Suriye'den dolayı eleştirdiği İran'ı tutuyor, sosyal medyadan İran'ın yanında durma çağrısı yapıyor. Sizin kendi iç ideolojik tartışmalarınıza göre yol almaya kalkarsak değerli arkadaşlar, sonumuz hayırlı görünmüyor."