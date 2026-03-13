CHP’li Namık Tan S-400 alımının perde arkasını anlattı: 'Patriot için ABD’nin teklifi cazipti ama...'

İran’dan ardı ardına gelen füzeler sonrası kamuoyunda, Türkiye’nin hava savunma sistemini tartışmaya açmış Rusya’dan alınan S-400’lerin neden kullanılmadığı sorgulanmıştı. Benzer şekilde, Türkiye’nin neden Amerikan Patriot ya da Avrupa’nın ürettiği SAMP/T’yi tercih etmediği gündeme gelmişti.

''HİÇBİR KRİTERİ SAĞLAMAYAN SİSTEM TERCİH EDİLDİ''

Tartışmalara CHP Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, emekli büyükelçi Namık Tan da katıldı. Tan, “Ben, Patriot alım süreci yürütülürken Washington’da büyükelçiydim. Bizim temel kriterlerimiz ortak üretim, teknoloji transferi ve uygun maliyetti. ABD tarafı Patriot sistemi için üç ayrı teklif sundu. Son teklif oldukça cazipti. Teknoloji transferi konusunda sınırlama olduğunu açıkça söylediler ama diğer iki kriteri karşılamak için ciddi öneriler getirdiler. Ayrıca NATO savunma sistemiyle birlikte çalışabilirlik (interoperability) sağlayan Avrupa alternatifleri de masadaydı. Buna rağmen AKP ne yaptı? Ne ortak üretim sağlayan ne teknoloji transferi içeren ne NATO sistemleriyle uyumlu olan bir S-400 alımını tercih etti” dedi.

''MOSKOVA İLE İLİŞKİLERİ ONARMA ARAYIŞI VARDI''

Tan, “Bugün pek hatırlanmasa da bu kararın, 2015’te Rus uçağının düşürülmesi sonrasında Moskova ile bozulan ilişkileri onarma arayışıyla da yakından bağlantılı olduğu herkesin malumudur. Sonuç? 2,5 milyar dolar ödediğimiz söylenen S-400’ler hangarda bekliyor. Hava sahamızı korumak için bugün can havliyle Patriot takviyesine başvuruyoruz. Bu mu basiretli dış politika? Bu mu stratejik akıl” ifadelerini kullandı.