CHP'li Nazlıaka'dan AKP'nin Meclis'e sunduğu infaz paketine eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, AKP'nin dün Meclis'e sunduğu infaz paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sunulan teklif ile yapılacak düzenlemelerin ''Açıkça kadınların yaşam hakkını tehdit eden, suça sürüklenen çocukları cezalandıran, cezasızlığı kurumsallaştıran ve evrensel hukuka aykırı'' bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Nazlaka, düzenlemenin kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddet faillerini erken tahliye edeceğini bildirdi.

Nazlıaka'nın açıklaması şöyle:

''AKP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla hazırlanan düzenleme, kamuoyuna “yargı reformu” olarak sunulsa da, içerdiği maddelerle açıkça kadınların yaşam hakkını tehdit eden, suça sürüklenen çocukları cezalandıran, cezasızlığı kurumsallaştıran ve evrensel hukuka aykırı bir yapıya sahiptir.

Teklif kapsamında infaz sürelerinin kısaltılması, denetimli serbestlik uygulamalarının genişletilmesi, cezaların yalnızca onda birinin cezaevinde geçirilmesi gibi düzenlemelerle, başta kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddet failleri olmak üzere birçok ağır suçun faili erken tahliye edilecektir. Bu düzenleme, fiilen bir örtülü af niteliği taşımaktadır.

KADIN CİNAYETLERİNE CEZASIZLIK

Bu yasa teklifiyle birlikte:

1. Kadın Cinayetlerine Cezasızlık Sağlanmaktadır.

“Kadına şiddete sıfır tolerans” söylemini her fırsatta dile getiren iktidar, bu teklifin 18, 19 ve 20. maddelerindeki düzenlemeler ile kadın katillerine ödül vermektedir. Cezaların büyük ölçüde denetimli serbestlik kapsamına alınması, kadınlara karşı şiddet uygulayan faillerin kısa sürelerde dışarı çıkmalarına ve yeniden suç işlemelerine yol açacaktır.

ÇOCUK HAKLARI GERİYE GÖTÜRÜLÜYOR

2. Çocuk Hakları Geriye Götürülmektedir.

Teklifin 16. ve 17. maddeleriyle, çocuk hükümlülerin infazı konusunda yapılan değişiklikler, çocukların yüksek yararı ilkesine ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Daha önce yalnızca çocuk eğitim evlerinde infaz edilen cezalar, artık suçun niteliğine ve süresine göre çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında uygulanacaktır. Bu, çocukları rehabilitasyondan uzaklaştırmaktadır. Bu düzenlemeyle Çocuk Koruma Kanunu ve Türkiye'nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi açıkça ihlal edilmektedir. Aynı zamanda Anayasa'nın 10.maddesinde yer alan "çocuklara yönelik koruyucu pozitif ayrımcılık" gereklerine ve 41. maddeye de aykırıdır.

3. Cezasızlık Kurumsallaştırılmakta, Toplum Güvenliği Tehlikeye Atılmaktadır.

İkinci kez suç işleyenlerin dahi koşullu salıvermeden yararlanabileceği bir sistem yaratılmaktadır. “Gece infazı”, “hafta sonu infazı” gibi uygulamalar genişletilerek, kamu güvenliği riske atılmaktadır. Hükümlülerin yalnızca onda bir süre cezaevinde kalması, ciddi suçlarda caydırıcılığı ortadan kaldıracaktır.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ GERİYE GÖTÜRÜYOR

4. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Geriye Götürülmektedir.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasıyla başlayan hukuki gerileme, bu infaz düzenlemesiyle pekişmektedir. Kadınları koruyan hiçbir maddenin yer almadığı bu yasa taslağı, erken yaşta evliliklerin zeminini güçlendiren, kadınların toplumsal yaşamdan dışlanmasını kolaylaştıran bir zihniyetin devamıdır.

Bu yasa teklifi, açıkça kadınların, çocukların ve şiddet mağdurlarının hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Söz konusu düzenlemenin, kadın cinayetlerini ve çocuk istismarını önlemeye yönelik tek bir koruyucu hüküm içermemesi; aksine bu suçların faillerine erken tahliye imkânı tanıması kabul edilemez.

İktidarı, toplumsal gerçeklikten kopmadan, kamu vicdanını hiçe saymadan hareket etmeye; kadınların yaşam hakkını ve çocukların korunma hakkını temel alan bir infaz sistemini hayata geçirmeye davet ediyoruz.

Bu yasa geri çekilmeli, cezasızlığa değil adalete dayalı bir infaz düzeni oluşturulmalıdır.

Kadınların ve çocukların yaşamı sadece siyasetin konusu değil, insanlığın sorumluluğudur.''