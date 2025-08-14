CHP'li Ömer Fethi Gürer: Gıda israfın önüne geçilmesi için Türkiye’nin mutlaka bir seferberliğe ihtiyacı var

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıda israfına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dünya nüfusunun 8 milyara yaklaştığını ve 1 milyara yakın insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Gürer, Türkiye’deki derin yoksulluğa rağmen gıda israfının önüne geçilemediğini vurguladı. Gürer, "Bakanlık verilerine göre yılda 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Çöpte yüzde 50 oranında gıdadan oluşan atıklar var. Bunun önlenmesi gerekiyor. Okullarda, kamu kuruluşlarında, özel sektörde israfı önleyecek çalışmalar artırılmalı. Üretilen ürünün taşımasında, market satışında, lokantada, restoranda çöpe dönüşmesini önleyecek önlemler alınması, Türkiye’nin gıda arzındaki sorunlarını önemli ölçüde azaltır. Bir yanda geçim sıkıntısı içinde kıvrananlar bir yanda gıda israfından rahatsız olmayanlar var. Tok açın halinden anlamadığı bir sürece erdik” dedi.

"EKMEĞİN ÇÖPE GİTMESİ KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL"

Su ve tarımsal üretim kaynaklarının israf edilmesinin Türkiye için ciddi bir kayıp olduğunu belirten Gürer, “Gıdamızı israf etmemeliyiz. Özellikle ekmeğin çöpe gitmesi kabul edilebilir bir durum değil. Her yıl 18 milyon ton gıda israfı, Türkiye’de üretilen ürünün çöpe gitmesine yol açıyor. Bununla ilgili gerekli çalışmalar mutlaka yapılmalı. Okullar, kamu kuruluşları, özel sektör birlikte mücadele geliştirilmeli ve israfa karşı Türkiye topyekûn mücadeleye girişmeli. Çünkü gıda değerli ve kolay üretilmiyor. Su fakiri bir ülkeyiz. Su tüketimi, toprağın yönetilmesi, gübresi, ilacı, tohumu, lojistiği, işçiliği, nakliyesi hepsi bir gider. Bir de elde edilen ürünün çöpe gitmesi var. Tarlada israf, sofrada israf, lüks yaşamda israf ile gıda da yaşanan sorunlar daha da artıyor. 21 üründe ithalatçıyız ki yurt dışına dövizimiz gidiyor. Tüketeceği kadar değil fazlası alıp atık yapanların yanlışı her kesimi etkiyor" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE’NİN MUTLAKA BİR SEFERBERLİĞE İHTİYACI VAR"

Gürer, gıda israfının önlenmesi için Türkiye’nin mutlaka ulusal ölçekte bir seferberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, “Ürünün çöpe gitmemesi, israfın önüne geçilmesi için Türkiye’nin mutlaka bir seferberliğe ihtiyacı var. Ürün kolay yetişmiyor. Binlerce tonu alım olmadığı dönemde tarla da çöp oluyor. Kimi ürün sağlıklı depolanmadığı için çöp oluyor. Kimi ürün nakliye sırasında, kimi ürün pazarda, kimi ürün süresi içinde tüketilmediği için çöp oluyor. Market rafında kullanım süresi biterek çöpe gidiyor. Lokantada, evde, yemekhanelerde yarısı tabaklarda kalan yemekler atığa dönüşüyor. Başta üretilen ürün değer bulmalı. Üretenlerin refah seviyesi yükseltilmeli. Üretilen ürünün ya da tüketilen yemeğin çöpe gitmesini önleyecek politikalar da mutlaka geliştirilmelidir. Hava değişiklikleriyle ortaya çıkan ürün kayıpları, tarımda yeni ortaya çıkan zararlıların varlığı, oluşum aşamasındaki ürünlerde kayıplara yol açıyor. Ama ürün üretildikten sonra tarladan sofraya gelinceye kadar her aşamada da önemli ölçüde israf yaşanıyor” görüşünü dile getirdi.

"PİŞİRİLMİŞ YEMEĞİN DE ÇÖPE DÖNÜŞTÜĞÜ BİR SÜREÇ YAŞANIYOR"

İsrafın yalnızca tarlada veya nakliyede değil, toplu tüketim noktalarında da ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Gürer, "Ayrıca toplu tüketim yerlerinde, restoranlarda, otellerde, evlerde pişirilmiş yemeğin de çöpe dönüştüğü bir süreç yaşanıyor. Bunları önlemenin yolu, tüketebileceğin kadar kullanmak, zararlılarla mücadeleyi geliştirmek ve ürünü israf olmayacak biçimde sahiplenmektir, Tarladan sofraya israfla mücadele gıda da arz güvenliği içinde önemlidir. İktidar bu konuda olsun tutarlı ve etkili bir planlama ile sürece müdahil olsun. Bakanlık, 18 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini saptadığına göre ortaya çıkan durumun ulaştığı noktaları da biliyor demektir" dedi.