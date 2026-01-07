CHP'li Özdağ'dan AKP'ye '21 bin üye' tepkisi: 'Bu sayıları TÜİK mi hazırladı?'

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, düzenlediği basın toplantısında, "AKP'nin kamuoyuna servis ettiği 'Son 6 ayda Samsun’da 21 bin yeni üye yaptık' iddialarının sokağın gerçeği ile taban tabana zıt olduğunu" söyledi.

"AKP’nin açıkladığı bu üye rakamlarına bakınca insanın aklına 'Bu sayıları TÜİK mi hazırladı?' sorusunun geldiğini" ifade eden Özdağ, şunları kaydetti:

"Bizler aylardır Samsun’un 17 ilçesinde mahalle mahalle, sokak sokak hemşehrilerimizle kucaklaşıyoruz. Bizim sahada gördüğümüz gerçekler üzerine soruyoruz. 28 bin 75 lira sefalet ücretine mahkûm ettiğiniz asgari ücretliler mi size üye oldu? Maaşına sadece yüzde 12,19 zam yapılan emekliler mi size koştu? Zararına tarlasını süren, çeltikte, fındıkta piyasaya teslim ettiğiniz çiftçiler mi size koştu? Siftah yapmadan tezgâh kapatan esnaf mı size üye oldu? Hayalleri çalınan gençler mi size katıldı? Geçinemeyen, kirasını ödeyemeyen, çocuğuna süt dahi alamayan Samsunlu hemşehrilerimiz AKP’ye akın akın üye mi oldu? Sahi, kimdir bu Samsun’daki 21 bin kişi?"

"GELİN, BERABER PAZARA ÇIKALIM"

Yurttaşlara, "Lütfen e-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliği sorgulama ekranına girerek habersizce herhangi bir siyasi partiye üye olup olmadığınızı kontrol edin ve iradenize sahip çıkın" çağrısında bulunan Özdağ, şöyle devam etti:

"AKP’nin rotası, halktan kopuşun haritasıdır. Bizim rotamız bellidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in dediği gibi, 'Karıncanın kardeşi vardır, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi’dir'. Sizin rotanız halkın cebinden alıp bir avuç zenginin kasasına aktaran, faiz lobilerini besleyen, gözü kulağı Trump’ın atacağı tweetlerde olan bir dış politika ve rant odaklı bir ekonomi anlayışıdır. AKP zenginleri sever. Biz ise bu ülkeyi alın teriyle ayakta tutan karıncaları severiz. Buradan AKP İl Başkanına açık çağrımızdır; Samsun’da en yüksek oy aldığınız ilçe, mahalle neresiyse gelin, beraber pazara çıkalım. Erken seçim çağrımıza destek verin. Bakalım var olduğunu iddia ettiğiniz üyelerinizin kaçı size oy verecek?"