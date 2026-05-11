CHP’li Özdağ’dan elektrik şirketlerine tepki: ‘İşçinin hakkını vermiyorlar’

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, elektrik zamlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Son beş yılda elektrik faturalarının yüzde 306 zamlandığını belirten Özdağ “Bu dönemde düşük kademeli konutlarda enerji bedeli yüzde 24,5 artarken, faturanın yüzde 75’ini oluşturan dağıtım bedeli ise yüzde 880 oranında fırladı.

EPDK'nın 2019 yılında dağıtım bedelini faturalarda ayrı bir kalem olmaktan çıkarması nedeniyle yurttaşlar sürekli şişen bu kalemi göremiyor; dolayısıyla ödedikleri fahiş tutarın tükettikleri enerjiye değil, dağıtım şirketlerinin kasasına gittiğini bilmiyor” dedi.

“Zam büyük ölçüde dağıtım şirketinin kasasına gidiyor” diyen Özdağ “Peki bu gelir işçiye yansıyor mu? Hayır. Hattı çeken, gece üçte arızaya giden teknisyene, mühendise gitmiyor. Fahiş dağıtım bedellerinin işçinin cebine girmediğinin en net kanıtı, şirketlerin resmi istihdam verilerinde yatıyor. 2024 yılı sonu itibarıyla elektrik dağıtım sektöründe çalışan toplam 65 bin 477 kişinin yarıdan fazlasını (38 bin 631 kişi) güvencesiz taşeron işçiler oluştururken, kadrolu personel sayısı 26 bin 846'da kalıyor” ifadelerini kullandı.

‘TİS’TE SORUN YAŞANIYOR’

Dağıtım şirketlerinin toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde de sorun olduğunu belirten Özdağ, şunları kaydetti:

“4 Nisan’dan beri zamlı faturalarla kasasını dolduran şirketler, emekçinin hakkını vermemekte direniyor. Kimi bölgelerde masaya dahi oturulmazken, taban yevmiyelerin pek çok bölgede asgari ücret civarında çakılı kaldığı belirtiliyor. Zammı vatandaştan günü gününe tahsil eden şirketler, işçisiyle pazarlığı aylarca erteleyebiliyor. Dağıtım şirketlerinin bu keyfi tutumu, sektördeki grev yasağından güç alıyor. İşçiyi en büyük silahından mahrum bırakan bu sistem, uyuşmazlıkları zorunlu olarak Yüksek Hakem Kurulu'na (YHK) taşıyarak işverene yasal bir kalkan sunuyor. Anayasa Mahkemesi'ne göre de sendikal hakları fiilen bitiren bu mekanizma sayesinde şirketler, TİS masasında hiçbir baskı hissetmeden uzlaşmaz bir tavır sergiliyor.”