CHP’li Özdağ, Samsun’un bütçe verilerini ortaya çıkarttı: ‘TÜGVA’nın gezisine 720 bin TL’

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı bütçe verilerini değerlendirdi. Samsun’daki 260 binden fazla öğrencinin eğitimi için yıllık ayrılan payın toplam gelirin sadece on binde 7’si olduğunu belirten Özdağ “Kendi çocuklarının eğitimine pay ayırmayan yönetim, Samsun TÜGVA İl Temsilciliği'nin talebi doğrultusunda İstanbul gezisi için tek bir ihale ile Samsun halkının cebinden 720 bin TL ödeyerek 8 adet otobüs kiralamıştır” dedi. Belediyenin faiz giderlerini de paylaşan Özdağ “2025 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 130 milyon 153 bin TL faiz ödemiştir. Bu rakam aylık ortalama 94,1 milyon TL, günlük ise yaklaşık 3,1 milyon TL anlamına gelmektedir. 2024 yılında 1 milyar 806 milyon 301 bin TL olan faiz giderinin 2025’te düşmüş olması yönetimin başarısı olarak sunulmaktadır. Oysa bu düşüşün tek nedeni vardır: Samsun’un en değerli taşınmazlarının toplu satışı” ifadelerini kullandı.

KUPON ARSALAR SATIŞTA

Satışlarla ilgili bilgi paylaşan Özdağ “Satışa çıkarılan taşınmazların toplam metrekaresi 768.479 m2 olup 230.000 m2 önemli bir bölümü Atakum ilçesi sınırları içindeki en kupon yerlerdir.. Büyükşehir Belediyesi Meclis görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekilimiz Atilla Tekcan'ın da belgelediği üzere, Atakum sahilindeki meterolji alanı 15.000 m²'lik alan (satış rakamı 1.7 Milyar) , denize nazır çoban özünde 30.000 m2, satış yetkisi alınan Kredi yurtlar kurumuna ait 64.000 m2 alan ve çeşitli merkezi konumdaki parseller bu dönemde ihaleye çıkarılmıştır. 6.338 m²'lik bir Atakum arsası tek başına 135 milyon TL muhammen bedelle piyasaya sürülmüştür. Tekcan'ın mecliste haykırdığı gerçek budur: ‘Çocuklarımızın geleceğini satıyorsunuz.’ Daha da vahimi şudur: Satışlar banka borçlarını düşürürken; esnafa, tüccara ve kamu kurumlarına olan diğer borçlar yüzde 33 oranında artarak 7 milyar 242 milyon 690 bin TL’ye fırlamıştır” diye konuştu.

GELİRİN YALNIZCA YÜZDE 9,67'Sİ YATIRIMA GİTTİ

Özdağ, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Bakanlıklara ve başka kurumlara yapılan bağış ve hibeler son derece dikkat çekicidir: İçişleri Bakanlığı'na 120 araç, Sağlık Bakanlığı'na 100 ambulans, Gümrük Bakanlığı'na hizmet binası, Milli Eğitim ile Diyanet'e okul binaları, Ordu, Amasya gibi çevre il ve ilçe belediyelerine spor kompleksi ve çeşitli yapılar Samsun bütçesinden karşılanmıştır. Samsunlu vergi mükellefinin parası, Samsun'a değil başka illere ve bakanlıklara aktarılmıştır. Gayrimenkul ve arsa satışlarından elde edilen gelirle yüksek faizli banka borçları kapatılmalı; İller Bankası payı, ilçe belediyelerinden aktarılan yüzde 30 pay ve diğer gelirlerle birlikte toplam gelirlerin yüzde 60'ı yatırıma, yüzde 40'ı personel giderleri ile zorunlu cari harcamalara ayrılmalıydı. Bu gerçekleşmemiştir. Bilançonun net değeri bize bu sonucu vermektedir. Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki CHP'li üyelerimiz; her meclis toplantısında, her bütçe görüşmesinde ve her denetim sürecinde bu rakamların hesabını sormaya devam edecektir.”