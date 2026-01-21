CHP'li Özer'in 'suça sürüklenen çocuklar' önergesine Adalet Bakanlığı'ndan yanıt: 'Ayrıntılı bilgi yok'

İstanbul, Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın, kendisinden küçük 15 yaşındaki bir çocuk tarafından hayattan koparılması "suça sürüklenen çocuklar" tartışmasını yeniden başlattı.

CHP'li Turan Taşkın Özer, suça sürüklenen çocuklarla ilgili Adalet Bakanlığı’na soru önergesi verdi.

Özer, bakanlığa yeni nesil çetelerle ilgili yargılanan çocukların suç istatistiklerini de içeren 11 soru yöneltti. CHP'li Özer'e, bakanlıktan “İstediğiniz ayrıntıda bilgi yoktur” yanıtı geldi.

"SAYILAR ARTIYOR, YAŞLAR DÜŞÜYOR..."

"Çocukların giderek daha fazla suça karıştığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Sayılar artıyor, yaşlar düşüyor, dosyalar gittikçe ağırlaşıyor. Her yıl yüz binlerce çocuk güvenlik birimlerinin karşısına çıkıyor" diyen Özer, "Suça sürüklenen çocuk sayısı son 4 yılda yüzde 80 arttı. Yani sistematik, derin ve büyüyen bir tehlikeden söz ediyoruz. Tam da bu nedenle, ülkede hızla yayılan "yeni nesil sokak çeteleri" ve organize suç örgütlerinin çocukları tetikçi veya suç ortağı olarak kullanma eğilimiyle ilgili, Adalet Bakanlığı’na sorular sordum" ifadelerini kullandı.

"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs gibi çocuklar hakkında açılan soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyet sayılarının yıllara göre açıklanmasını istedim" diyen Özer'e bakanlık 'İstenilen ayrıntıda bilgiler yok' şeklinde cevap verdi.

Bakanlığın yanıtına tepki gösteren Özer, şöyle konuştu:

"Bakan Yılmaz Tunç, çocukları suça sürükleyen nedenleri ortadan kaldırmak için proje başlattıklarını söylüyor. Ancak bize verilen yanıta göre hangi istatistiklerden yararlanacak belli bile değil. Suça karışmış çocuklarla ilgili veri bile tutmayan Bakanlık suç oranlarındaki artışları ve buna neden olan sebepleri nasıl tespit edecek?

Popülist söylemlerle üretilen palyatif çözümlerle hükümet sorumluluktan kaçıyor. Çocukların suça karışması, bununla bağlantılı karapara, uyuşturucu ve çeteleşme düzeni politiktir. Tüm kurumların elini taşın altına koyup ivedi kararalar alması gerekir."