CHP’li Öztürkmen, 2025 yılının çevre karnesini çıkarttı: ‘İktidarın kirli sicili’

CHP’li Hasan Öztürkmen, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda milli parklarla ilgili yasa teklifinin görüşmelerinde konuştu. İktidarın milli parkları korumaktan uzak bir anlayışta olduğunu söyleyen Öztürkmen, "Bütün milli parkların gelirlerini bir genel müdürlüğe devrediyorlar ve Sayıştay denetiminden kaçırıyorlar. Anlaşılan yine bazı ihalelerle seçilmiş kişilerin cepleri doldurulacak. Koruma alanlarında 49 yıl boyunca faaliyet gösterenlerin başarılı bulunması halinde bu süre 99 yıla kadar uzatılıyor. Bari tapusunu da verseydiniz, niye zahmete giriyorsunuz” tepkisini gösterdi.

‘AĞAÇ KIYIMI YAPTINIZ’

Öztürkmen geçen yılın verilerinden de örnek verdi. “Sadece geçen yılın bilançosuna baksak bile iktidarın kirli sicili ortaya çıkmaktadır” diyen Öztürkmen “Ormanlarımız cayır cayır yandı, 81 bin 500 hektar alan küle döndü, yangınlarla mücadelede 18 orman bekçisi yaşamını yitirdi. 2025’te filoya yalnızca 1 uçak ekleyebildiniz, bununla da övündünüz. Beceriksizliğiniz ve rant hırsınız ormanlarımızı küle çevirmiştir. Maden Kanunu’nda yaptığınız değişikliklerle ormanlar, zeytinlikler ve tarım alanlarını madencilik baskısı altına soktunuz. Son bir buçuk yılda madenlere verilen ruhsat alanlarının toplamı 468 bin 780 hektarı geçiyor. Erdoğan’ın oluruyla Akbelen’i Limak Holdinge vermek için acil kamulaştırma kararı aldınız. 679 parselde zeytinlikler maden tehdidi altına girdi. Kaz Dağları’nda yüz binlerce ağaç kıyımı yaptınız, maden şirketleri ormanı boğmaya devam ediyor. Orta Sakarya Vadisi tehdit altında. Ankara, Sivas ve Zonguldak’ta yaşanan maden kazaları hem canlarımızı aldı hem de plansız madenciliğiniz çevreyi ve toplumu tehdit etmeyi sürdürüyor. Kanal İstanbul Projesi’nde gaza bastınız, orayı hızlandırdınız. İşte, iktidarınızın doğa sicili budur” ifadelerini kullandı.