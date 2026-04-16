CHP'li Öztürkmen'den Bakan Tekin'e istifa çağrısı: 'Okullar can derdinde Yusuf Tekin tarikat peşinde'

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztürkmen, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Çekmeköy'de Fatma Nur Çelik derste öldürüldü. Mersin’de bir okul müdürü öğrencisi tarafından ağır yaralandı. Şanlıurfa'da bir eski öğrenci rastgele ateş açtı, 16 kişi yaralandı. Dün ise Kahramanmaraş'ta 8’inci sınıf öğrencisi olan bir kişi, 5 silah ve 7 şarjörle okula girdi, 9 kişi hayatını kaybetti. Okul savaş alanına döndü.

Ey Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların ne hâlde olduğunu görüyor musun? Öğretmenler okulların içinde dövülüyor, vuruluyor, öldürülüyor. Mafya bozuntusu çapulcular okul basıyor, tehdit yağdırıyor. Öğrenciler silahlı saldırılarda can veriyor, yaralanıyor. Elini kolunu sallayan belinde silahla okullara giriyor. ÇEDES kapsamında sınıflara mezar maketleri yapıp etrafında çocuklara ağıtlar yaktırmışlardı. Meğerse bugünleri işaret ediyorlarmış. Milli Eğitim’i yöneten bu kafa okullarımızı mezarlığa çeviriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki temizlik personeli ve malzeme ihtiyacını karşılamak yerine bu yıl, bütçesinden STK adı altında faaliyet gösteren tarikat ve cemaat vakıflarına 5 milyar 895 milyon 926 bin lira aktardığı öne sürülmektedir."

"OKULUN ÖNEMLİ YERLERİNDE ALARM DÜĞMESİ BULUNMALI"

Eğitimde şiddetin engellenmesi için verdikleri araştırma önergelerinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Öztürkmen, acil alınması gereken önlemleri aktardı. Öztürkmen, "Tüm okullara polis ya da güvenlik görevlisi atanmalı. Her okula turnike ve X-ray cihazları konulmalı, ziyaretçiler kayıt altına alınmalı. Okulun önemli yerlerinde alarm düğmesi bulunmalı. Okullara daha fazla psikolojik danışman atanmalı ve çevrede sürekli polis devriyeleri olmalı. Sosyal medyada öğretmen düşmanlığı yapanlara karşı adli işlem yapılmalı" dedi.

Öztürkmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak tabii yalnızca güvenlik tedbirleriyle çözülebilecek bir sorunlarla karşı karşıya değiliz. Yalnızlaştırılan, geleceksizleştirilen, toplumdan ve üretimden kopartılan gençlik, ümitsiz ve mutsuzdur. Geleceğin işsiz ordusu içinde birer nefer olacaklarını görüyorlar. Cumhuriyet kültürünün yüksek değerleri ve hümanizminin yerini, sermaye egemenliği ve tarikat kültürü almıştır. Bu gözü dönmüş kâr sistemi gençliğe bireycilik ve bencillikten başka bir şey vaat etmiyor.

Eğer bugün okullarımızda silah sesleri yükseliyorsa, öğrencilerin çığlıkları birbirine karışıyorsa, çocuklarımız yaşamak için camlardan atlamak zorunda bırakılıyorsa, elini kolunu sallayan herkes okullara dalıp öğretmen vuruyorsa, bunun birinci sorumlusu ülkeye yöneten daha doğrusu yönetemeyen Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sorumlusu okulları ve milli eğitimi yönetemeyen Bakan Yusuf Tekin'dir. Ey Yusuf Tekin, Milli Eğitim'i tarikatların arka bahçesine çevireceğine, okulları mafyanın oyun alanı yapacağına, laik eğitime savaş açacağına, bilimsel eğitimin dibine dinamit yerleştireceğine herkese bir iyilik yap ve derhal istifa et. Okullar can derdinde Yusuf Tekin tarikat peşinde."