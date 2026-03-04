CHP’li Öztürkmen’den kritik ‘füze’ uyarısı: ‘ABD’nin sahte bayrak operasyonlarına dikkat!’

CHP milletvekili Hasan Öztürkmen, İran tarafından Türk hava sahasına doğru fırlatılan bir balistik füzenin NATO hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinin ardından kritik uyarılarda bulundu.

Öztürkmen şunları söyledi:

“İran'dan ateşlendiği ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilince vurulduğu açıklanan füze konusunda hem iktidarı hem de kamuoyunu uyanık olmaya davet ediyorum. Çünkü füze olayı belirsizliklerle dolu. Diğer yandan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik kirli savaşın bölgede büyük provokasyonlara sahne olacağı muhakkak. Amerikan emperyalizmi puslu havalarda kurduğu kumpaslar ve sahte bayrak operasyonlarıyla meşhur. Tarihte sayısız örneği mevcuttur. Türkiye'yi İran karşıtı kirli cepheye çekmek ve Türk kamuoyunda İran'a karşı öfke yaratmak için yapmayacakları hainlik yoktur.

"YANİ FÜZE TÜRK HAVA SAHASINA HİÇ GİRMEMİŞ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlendiği öne sürülen füzeyle ilgili "Türk hava sahasına yönelen" ifadeleri kullanıldı. Türkiye'deki bir yerin hedef alınıp alınmadığı söylenmedi. Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilince NATO unsurları tarafından vurulduğu, füze parçalarının Hatay Dörtyol'a düştüğü bildirildi. Bu da füzenin Türkiye topraklarının ötesinde vurulduğunu gösteriyor. Yani füze Türk hava sahasına hiç girmemiş. Ayrıca Dörtyol’a düşen parçanın, İran füzesine mi ait olduğu yoksa füzeyi vurmak için fırlatılan NATO mühimmatına mı ait olduğu dahi resmileşmiş değil. Daha önemlisi füzenin hedefi şimdilik belirlenmiş değil. Güney Kıbrıs'taki İngiliz üsleri, Doğu Akdeniz'deki Amerikan kuvvetleri ya da Girit adasının hedef alınmış olması kuvvetli ihtimaller arasında. Diğer yandan İran’dan füze olayıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Özetle füze olayında belirsizlik hakim.

"BU NE HIZ!"

Hal böyleyken NATO'nun alel acele “İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz" açıklaması dikkat çekici. Bu ne hız! Üstelik MSB'nin açıklamasında “İran'ın Türkiye'yi hedef aldığı” söylenmedi. NATO'nun kurumsal kışkırtmasıyla eşzamanlı sosyal medyada ve Türk basınında “İran Türkiye'ye saldırdı”, “İran İncirlik'i vuracaktı”, “İran Ceyhan petrol hattına füze yolladı” başlıkları atılmaya başlandı.

İktidarı ve Türk kamuoyunu uyarıyorum. Füzenin hedefinin neresi olduğu netleşmeden, gerçekler ortaya çıkmadan, İran'dan gerekli açıklamalar gelmeden hüküm vermek yanlışa düşürür. Daha ötesi kanlı savaş çetesinin ekmeğine yağ sürer. Dikkat ABD ve İsrail'in olası sahte bayrak operasyonlarının hedefi olmayalım!”