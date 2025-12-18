CHP’li Rızvanoğlu’ndan Samsun’daki ilave dolgu alanı projesine tepki: ‘ÇED süreci yeniden işlemeli’

CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Samsun’da bir dizi temas ve incelemede bulundu. Bu kapsamda partinin il başkanlığında Samsun’un çevresel sorunlarıyla ilgili bir toplantı yapan Rızvanloğlu, Eti Bakır A.Ş. tarafından planlanan ve ‘Depolama Amaçlı İlave Dolgu Alanı’ adı altında sunulan projeye ilişkin uyarılarda bulundu. Projenin Karadeniz kıyısında yaklaşık 900 bin metreküp kimyasal maddenin depolanmasını öngördüğünü vurgulayan Rızvanoğlu, “Asit ve ağır metal içeren maddelerin deniz doldurularak kıyıya taşınması kabul edilemez. Bu yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik bir tehdittir” dedi.

“KALKINMA, DOĞAYI VE İNSANI FEDA ETMEK DEĞİLDİR”

“Çevreyi, suyu, toprağı ve halk sağlığını geri dönülmez biçimde riske atan hiçbir adıma rıza göstermeyiz” diyen Rızvanoğlu “Gerçek kalkınma, kamusal sorumlulukla doğayı ve insanı koruyabilmektir. Ayrıca bu tesis özelinde hukukun ve yönetmeliklerin arkasından dolanarak yapılacak her türlü müdahale takibimiz altındadır. Samsun’un zehirlenmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Projeye ilişkin ÇED sürecinin yeniden ele alınması için çağrı yapan Rızvanoğlu “ÇED süreci katılımcı biçimde, bağımsız bilim insanlarıyla yeniden yürütülmelidir. Zemin etütleri kapsamlı şekilde yapılmalıdır” diye konuştu.

MURAT ÇAN: SAMSUN HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALAMIYOR

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da toplantıda yaptığı açıklamada, Samsun’un iktisadi potansiyeline ve yaşanan adaletsizliğe dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kent vizyonlarının net olduğunu vurgulayan Çan, şunları söyledi: “Samsun özelinde parti olarak bizim önceliğimiz her zaman kentimizin iktisadi potansiyelini ileriye taşımak olmuştur. Endüstri, lojistik, etkin ve kalıcı yatırımlar ile tarımsal üretimi öncelemek ve bunları Samsun’a kazandırmak temel hedefimizdir.”