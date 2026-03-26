CHP'li Salıcı'dan iktidara ‘sığınak’ tepkisi: ‘Ortada somut bir adım yok’

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye’de yapılması planlanan sığınak projelerine ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazılı soru önergesi sundu.

Artan bölgesel çatışmalara ve Türkiye'nin çevresindeki savaşlara dikkat çeken Salıcı, özellikle Ağustos 2025’te gerçekleştirilen kabine toplantısında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 81 ilde modern sığınakların inşa edileceği yönünde karar alındığını hatırlattı.

Salıcı, Karadeniz üzerinden Ankara yakınlarına kadar ulaşan bir insansız hava aracının Türk F-16’ları tarafından düşürüldüğünü ve Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO sistemlerince Türkiye’ye yönelen 3 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Bu gelişmelere rağmen sığınaklar neden inşa edilmemektedir?" diye sordu.

"SİVİL SAVUNMA KAPASİTESİ ARTIRILMALI"

Önergesinin gerekçesinde, bölgesel çatışmalar ve Türkiye’de yaşanan depremlerin sivil savunma hazırlıklarını zorunlu hale getirdiğini vurgulayan Salıcı, Ağustos 2025’te yayımlanan "12 Gün Savaşı ve Türkiye İçin Dersler" başlıklı rapora dikkat çekti. Raporda, İran'da yeterli sığınak altyapısının bulunmamasının ciddi sivil kayıplara yol açtığı, buna karşın İsrail'deki yaygın sığınak ağı sayesinde sivillerin daha az etkilendiği tespitlerine yer verildiğini aktaran Salıcı, Türkiye için de benzer bir altyapının gerekliliğinin vurgulandığını ifade etti.

"KABİNEDE MODERN SIĞINAKLARIN İNŞA EDİLMESİNİN KARARLAŞTIRILDI"

Salıcı, söz konusu raporun ardından yapılan kabine toplantısında, 81 ilde kişi başına 1 metrekare düşecek şekilde, 21 gün boyunca temel ihtiyaçları karşılayabilecek modern sığınakların inşa edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti. Sığınakların 120 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğinin kamuoyuna yansıdığını ifade etti. Ancak aradan geçen 7 aya rağmen projeye ilişkin somut bir ilerleme olmadığını kaydeden Salıcı, bu durumun kamuoyunda soru işaretlerine yol açtığını dile getirdi.

Salıcı, 16 Ekim 2025'te yayımlanan düzenlemeyle tüm bakanlıklarda Acil Durumlar ve Savunma Planlaması birimlerinin kurulduğunu, 7 Kasım 2025’te yürürlüğe giren sığınak yönetmeliğiyle de birçok yapıda sığınak zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Salıcı, önergesinde Bakan Murat Kurum'dan şu sorulara yanıt istedi:

1.Bölgesel çatışma riski ile ülkemizin deprem gerçeği dikkate alındığında; Türkiye genelinde ihtiyacı karşılar nitelikteki sığınak sayısı kaçtır? Bu sığınakların kişi kapasitesi kaçtır? Bu sığınakların kaçı kamuya, kaçı özel mülkiyete tabidir? Sığınakların il ve ilçe bazında dağılımı nasıldır?

2. Sığınak geliştirme projesi için ne kadar bütçe ayrılmıştır?

3. Millî İstihbarat Akademisi raporunun yayınlanmasının ardından alınan kabine kararından sonra kaç sığınak inşa edilmiştir? Bu sığınakların kapasitesi kaç kişiliktir? Yeni inşa edilen sığınakların dağılımı il ve ilçe bazında nasıldır?

4. Kaç sığınağın denetimi yapılmıştır ve bu denetimlerde mevzuata aykırı kaç sığınak tespit edilmiştir?

5. Olağanüstü bir durumda vatandaşlarımızın en yakın sığınağa kaç dakikada ve hangi güzergahtan ulaşacağına ilişkin yönerge hazır mıdır? En yakın sığınağın harita üzerinden görülebileceği bir dijital altyapı veya mobil uygulama çalışması var mıdır? Olası hava saldırısı, füze tehdidi veya benzeri acil durumlarda vatandaşlara konum bazlı erken uyarı mesajı gönderilmesine ilişkin bir sistem üzerinde çalışılmakta mıdır?

"İSRAİL-İRAN SAVAŞI YENİDEN BAŞLADI AMA ORTADA SIĞINAK YOK"

Salıcı, önergesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi:

"Ülkemizin kuzeyinde devam eden Rusya Federasyonu-Ukrayna savaşına, güneyinde devam eden İsrail-İran savaşına; batısındaki Balkan ülkeleri Hırvatistan, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek hattında artan gerilime; Karadeniz üzerinden Ankara yakınlarına kadar ulaşan İHA’nın F-16’larımız tarafından düşürülmesine, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO sistemlerince ülkemize yönelen 3 balistik füzenin etkisiz hale getirilmesine rağmen sığınaklar neden inşa edilmemektedir? Yoksa Bakanlığınız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, kabinenin neredeyse her üyesi tarafından dile getirilen ‘savaş riski’ni ciddiye almamakta mıdır? Hani sığınaklar 4 ayda bitecekti? Bu karar 12 gün savaşlarının ardından alındı, o savaş bitti, İsrail – İran savaşı yeniden başladı ama ortada sığınak yok."