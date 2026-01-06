CHP'li Salıcı'dan Tunç Soyer'e destek, AKP'ye eleştiri: 'GÜMSAŞ Yaşam Evleri ve çifte standardı konuşalım'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer ve İl Başkanı Şenol Arslanoğlu başta olmak üzere çok sayıda belediye yöneticisinin tutuklu yargılanmasına neden olan iddialara ilişkin benzer iddiaların AKP'li Gümüşhane Belediyesi döneminde hayata geçirilen GÜMSAŞ Yaşam Evleri Projesi'nde yaşandığını ancak herhangi bir soruşturma yürütülmediğini belirterek, "İzmir'i konuştuğumuz kadar Gümüşhane Belediyesi’nin GÜMSAŞ Yaşam Evleri Projesi'ni ve AK Parti'nin adalet anlayışındaki çifte standardı da konuşalım. Hukuksuzluğa da çifte standarda da yazıklar olsun" dedi.

CHP'li Salıcı, yazılı açıklamasında Tunç Soyer hakkında verilen tahliye kararının sevindirici ancak başka bir dosya nedeniyle cezaevinde tutulmasının ise üzücü olduğunu ifade etti.

GÜMSAŞ Yaşam Evleri Projesi'nin yapımına Haziran 2021'de başlandığını anımsatan Salıcı, Gümüşhaneli yurttaşların belediyeye ve devlete duydukları güvenle projeye birikimlerini yatırdığını belirtti. AKP'li belediye yönetiminin 2022 yılında projeye yüzde 70 "enflasyon farkı" talep ettiğini kaydeden Salıcı, bu farkın ödenmesine rağmen inşaatın neredeyse durduğunu ve ilerlemenin yüzde 20 seviyesini dahi aşmadığını söyledi.

"TOKİ’YE DEVREDİLDİ, İKİNCİ EV PARASI İSTENDİ"

Belediye yönetiminin değişmesinin ardından projenin TOKİ'ye devredildiğini belirten Salıcı, bu kez de hak sahiplerinden neredeyse ikinci bir ev bedeline denk gelen toplam 1 milyar TL ek ödeme talep edildiğini aktardı. Salıcı, daha önce daire bedelini ödeyen yurttaşlardan bugün 2 artı 1 daireler için 3 milyon TL, 3 artı 1 daireler için ise 4 milyon TL istendiğini, bu rakamların Gümüşhane’deki mevcut konut piyasasıyla örtüşmediğini vurguladı.

Salıcı, Gümüşhane'deki mağdurların kendilerine, GÜMSAŞ Yaşam Evleri için toplanan paraların Gümüşhanespor'a aktarıldığını, personel maaşlarının bu kaynaklarla ödendiğini söylediklerini aktardı.

Paranın Bitcoin işlemlerinde kaybedildiğine dair iddiaların da bulunduğunu söyleyen Salıcı, "Kamu kaynağının bir spor kulübüne aktarılması ve paranın Bitcoin'de batırıldığı iddiaları yenilir yutulur cinsten değil" dedi.

"SOYER’İ YARGILAYINCA HER ŞEYDEN ARINIYOR MUYUZ?"

Açıklamasında İzmir'de yürütülen soruşturmalara da değinen Salıcı, bilirkişi raporlarında İZBETON’un kar etmemesinin "hayatın olağan akışına aykırı" olarak değerlendirilmesini eleştirdi.

Salıcı, "Deprem riski taşıyan bir bölgede solcu bir belediye başkanının kar peşinde koşması hayatın olağan akışına aykırı olurdu. Ama Tunç Soyer'i yargılayınca her şeyden arınıyoruz, değil mi?" ifadelerini kullandı.