CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan '23 Nisan' mesajı: 'Çocukları korumak zorundayız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, çocuk iş cinayetleri, şiddet ve yoksulluğa dikkati çekerek, demokrasi, adalet, barış ve refah temelinde bir gelecek inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Kadına, işçiye, hayvana, öğrenciye, gazeteciye, deprem mağduruna, siyasetçiye ve çocuğa yönelik şiddetin yaygınlaştığını savunan Tanrıkulu, "Şiddetin bu kadar normalleştiği bir dönemde İstanbul'da, Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş'ta öğrenci katliamları yaşadık. Çocuklar katledilirken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı nasıl kutlayacağız?" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Tanrıkulu, geçen yıl 94 çocuğun iş cinayetlerinde, 64 çocuğun ise erkek şiddeti sonucu hayatını kaybettiğini, 330 bini aşkın çocuğun soruşturmalara konu olduğunu aktardı.

Türkiye'nin çocuk hakları sıralamasında 194 ülke arasında 106'ncı sırada olduğuna işaret eden Tanrıkulu, çocuk yoksulluğu, eğitim ve barınma sorunlarına dikkati çekti.

Sezgin Tanrıkulu, "Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramı olan bir ülkenin siyasetçileriyiz aynı zamanda. Dolayısıyla çocukları korumak zorundayız. Bu iktidar maalesef yoksullaşmayı da eğitimsizliği de şiddeti de normalleştirdi. Ama hiç kimse endişe etmesin. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için geleceği mutlaka demokrasiyle, barışla, refahla, özgürlükle ve adaletle inşa edeceğiz. Bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.