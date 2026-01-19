CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan Hrant Dink mesajı: 'Sözünü bir vasiyet olarak görüyoruz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hrant Dink’in ölüm yıldönümü ile ilgili yazılı bir açıklama paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu’nun açıklaması şöyle:

"Aradan geçen 19 yıla rağmen Hrant Dink cinayetinde gerçek adalet hâlâ sağlanmış değildir. Bu cinayet, münferit bir tetikçi eylemi değil; göz göre göre gelen, planlı ve organize bir siyasal suikasttir.

Hrant Dink defalarca hedef gösterilmiş, tehdit edilmiş; devletin ilgili birimleri bu süreci bilmiş ancak etkili bir koruma ve önleme mekanizması işletmemiştir.

Yargılamalar yıllar boyunca parça parça yürütülmüş; cinayetin arkasındaki asıl sorumluların ortaya çıkarılması sistematik biçimde engellenmiştir.

Kamu görevlilerinin ihmali ve sorumluluğu konusunda etkili bir hesaplaşma sağlanmamış; cezasızlık, bu dosyanın temel karakteri hâline getirilmiştir.

Bu durum yalnızca Dink ailesi için değil, bu ülkede adalet talep eden herkes için derin bir yara olmaya devam etmektedir.

Hrant Dink cinayeti, Türkiye’de ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne ve demokrasiye yönelen tehditlerin en karanlık simgelerinden biridir.

Gerçek adalet sağlanmadan, cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve sorumluluğu bulunan herkesin yargı önüne çıkarılması sağlanmadan bu dosya kapanamaz.

''SÖZÜNÜ BİR VASİYET OLARAK GÖRÜYORUZ''

Bizler, Hrant Dink’in “bu ülkede insanlar güvercin tedirginliğiyle yaşamasın” sözünü bir vasiyet olarak görüyoruz.

Bu vasiyetin gereği; hakikatin peşini bırakmamak, cezasızlığa karşı ısrarla mücadele etmek ve toplumsal barışı savunmaktan vazgeçmemektir.

Sevgili dostumuz Hrant Dink’i, aramızdan kopartılışının 19’uncu yılında saygı, özlem ve adalet talebimizle anıyoruz."