CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Silivri’de Osman Kavala’yı ziyaret etti

3.11.2025 12:49:00
Haber Merkezi
CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanlığı izniyle Silivri Cezaevi’nde Osman Kavala’yla görüştüğünü açıkladı. Tanrıkulu, “Sağlığı iyi. 8 yıl bitti; soranlara teşekkür ediyor, selam ve sevgilerini iletiyor” dedi.

 

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya paylaşımında uzun süredir görüşemediği Osman Kavala’yı Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettiğini duyurdu.

Tanrıkulu, görüşmenin Adalet Bakanlığı’ndan alınan izinle gerçekleştiğini belirterek Kavala’nın sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Silivri Cezaevindeyim. Osman Kavala ile uzun zamandır görüşememiştim. Adalet Bakanlığından aldığım izinle kendisiyle görüştüm. Sağlığı iyi. 8 yıldır cezaevinde, 8 yıl bitti. Soranlara, yazanlara ve görüşlerini paylaşanlara çok teşekkür etti. Sevgilerini, selamlarını ve saygılarını iletti."

