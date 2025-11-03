CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Silivri’de Osman Kavala’yı ziyaret etti

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya paylaşımında uzun süredir görüşemediği Osman Kavala’yı Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettiğini duyurdu.

Tanrıkulu, görüşmenin Adalet Bakanlığı’ndan alınan izinle gerçekleştiğini belirterek Kavala’nın sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Silivri Cezaevindeyim. Osman Kavala ile uzun zamandır görüşememiştim. Adalet Bakanlığından aldığım izinle kendisiyle görüştüm. Sağlığı iyi. 8 yıldır cezaevinde, 8 yıl bitti. Soranlara, yazanlara ve görüşlerini paylaşanlara çok teşekkür etti. Sevgilerini, selamlarını ve saygılarını iletti."