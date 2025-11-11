CHP'li Tanal'dan Yeni Şafak'a sızdırmaya sert tepki: 'Savclık re’sen harekete geçmeli'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve henüz mahkemeye sunulmadan iktidara yakın Yeni Şafak gazetesine sızdırılan İBB iddianamesine CHP'den sert tepki geldi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, soruşturmanın gizliliğine vurgu yaparak yaşananları "yargısız infaz" olarak nitelendirdi. Tanal, savcılığın harekete geçmesi ve soruşturmanın gizliliğini ihlal edenleri yargı önüne çıkarması çağrısında bulundu.

Tanal sosyal medya hesabından tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"Soruşturmanın Gizliliği, Hukukun Namusudur.

Henüz mahkemeye sunulmamış bir iddianamenin içeriği, savunmaya dahi verilmeden manşetlerden yayımlanıyorsa, ortada gazetecilik değil yargısız infaz vardır.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157. maddesi açıktır: “Soruşturma evresindeki işlemler gizlidir.”

Bu gizlilik, suçluyu değil, adaleti korur. Anayasa’nın 38. maddesi der ki: “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.”

Basın özgürlüğü; kişilik haklarını, masumiyet karinesini ve adil yargılanma hakkını çiğneme özgürlüğü değildir.

Henüz mahkemeye ulaşmamış, savunmaya dahi tebliğ edilmemiş belgelerin “1 numara şu, örgüt bu” başlıklarıyla yayınlanması; masumiyet karinesine, lekelenmeme hakkına ve yargı bağımsızlığına açık saldırıdır.

Bu tür yayınlar sadece etik değil, hukuken de suçtur. TCK 285. maddeye göre soruşturma gizliliğini ihlal edenler cezalandırılır. Bu suçu işleyenler kim olursa olsun, cezasız kalmamalıdır.

Cumhuriyet Savcılığı bu konuda re’sen harekete geçmek, soruşturmanın gizliliğini ihlal edenleri tespit etmek ve yargı önüne çıkarmak zorundadır.

Adalet; manşetlerde değil, mahkeme salonlarında tecelli eder!"