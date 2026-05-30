CHP'li Tanrıkulu’ndan CHP Genel Merkezi’ne 'Valilik' tepkisi: 'Bu yanlıştan dönün'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Valiliği’nin CHP Genel Merkezi’ne yazı yazdığı ve Genel Merkez’in bu yazıya yanıt verdiği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Tanrıkulu, CHP Genel Merkezi adına Ankara Valiliği’ne cevap verenlere çağrıda bulunarak, söz konusu yazışmaların kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

“VALİLİĞE VERİLEN CEVAP YASAKLAMAYA ONAY NİTELİĞİNDE”

Tanrıkulu, Ankara Valiliği’nin yazısına verilen cevabın, Ankara İl Örgütü’nün saat 14.00’te Güvenpark’ta düzenleyeceği bayramlaşmanın yasaklanmasına onay verir nitelikte olduğunu savundu.

Tanrıkulu, açıklamasında, “Ankara Valiliğinin yazısına verilen ve muhatap alınan CHP Genel Merkezi tarafından kamuoyuyla paylaşılan cevap, saat 14.00’te Ankara İl Örgütünün Güvenpark’ta düzenleyeceği bayramlaşmanın yasaklanmasına onay verir niteliktedir” dedi.

“VALİLİĞİN YAZISINI VE CEVABI YAYINLAYIN”

Tanrıkulu, öncelikle Ankara Valiliği’nin yazısının ve CHP Genel Merkezi tarafından verilen yanıtın kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti. “Öncelikle Ankara Valiliğinin yazısını yayınlayın. Genel Merkez tarafından verilen cevabın kendisini yayınlayın” diyen Tanrıkulu, yazışmaların paylaşılmaması ve yalanlanmaması halinde değerlendirmesinin bu varsayım üzerinden yapılacağını ifade etti.

“BAYRAMLAŞMA İZNE TABİ DEĞİLDİR”

Tanrıkulu, Ankara İl Örgütü’nün düzenlediği bayramlaşma programının 2911 sayılı yasa kapsamında önceden izne tabi olmayan bir toplantı olduğunu belirtti.

Tanrıkulu, Anayasa, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uyarınca herkesin önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri düzenleme ile ifade özgürlüğü hakkını kullanabileceğini söyledi.

“VALİLİK CHP GENEL MERKEZİ’NE BÖYLE BİR YAZI YAZAMAZ”

Tanrıkulu, Ankara Valiliği’nin böyle bir konuda CHP Genel Merkezi’ne yazı yazamayacağını savundu. Açıklamasında, “Ankara Valiliği böyle bir yazıyı CHP Genel Merkezine yazamaz” diyen Tanrıkulu, benzer bir durumda Diyarbakır, Bursa ya da başka bir şehirde yapılacak toplantılar için valiliklerin CHP Genel Merkezi’ne yazı yazmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

“DOĞRU CEVAP BU OLMALIYDI”

Tanrıkulu, CHP Genel Merkezi’nin Ankara Valiliği’ne vermesi gereken cevabın temel hak ve özgürlükleri savunan bir içerikte olması gerektiğini ifade etti.

Tanrıkulu’ya göre doğru cevap şöyle olmalıydı:

“Anayasa ve yasalar uyarınca toplantı ve gösteri düzenleme ile bayramlaşma, önceden izne tabi olmayan en temel haklardır. İl örgütlerimiz, CHP Genel Merkezinden izin almadan bu toplantıları yaparlar. Bize böyle bir yazı yazmanızı kınıyoruz. Böyle bir talep yazısını bize gönderemezsiniz.”

“BİLGİMİZ YOK CEVABI MÜDAHALEYE KAPI AÇAR”

Tanrıkulu, CHP Genel Merkezi’nin “bilgimiz yok” şeklinde bir yanıt vermesinin, bayramlaşmanın yasaklanması ya da müdahale edilmesi sonucunu doğurabileceğini savundu.

Tanrıkulu, “Muhatap alınan CHP Genel Merkezinin ‘Bilgimiz yok’ cevabının anlamı, ‘Yasakladık, istediğinizi yapabilir ve müdahale edebilirsiniz’ sonucunu doğurmaktadır” ifadelerini kullandı.

“BU YANLIŞTAN DÖNÜN”

Tanrıkulu, yazışmaları yapanlara seslenerek Ankara Valiliği’ne yeni bir yazı gönderilmesi çağrısında bulundu.

“Bu yanlıştan dönün” diyen Tanrıkulu, CHP’nin kurumsal olarak her zaman toplantı, gösteri, ifade özgürlüğü ve temel hakların yanında olduğunu söyledi.

Tanrıkulu, Ankara Valiliği’ne “Böyle bir bayramlaşma toplantısını yasaklayamazsınız ve engelleyemezsiniz” içerikli bir yazının aynı iletişim yöntemiyle gönderilmesini ve kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.