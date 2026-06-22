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CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün İBB eleştirisi iddiaları güçlendirdi

CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün İBB eleştirisi iddiaları güçlendirdi

22.06.2026 16:16:00
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Haber Merkezi
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CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün İBB eleştirisi iddiaları güçlendirdi

Hakkında AKP'ye transfer olacağı iddiaları bulunan CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 30 bin kişiyi ilgilendiren imar krizi üzerinden partisinin yönetimindeki İBB'yi eleştirdi.
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Siyaset arenasında yerel seçimlerin ardından başlayan hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak CHP'den istifasını açıklayan Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AKP'ye katıldı, gözler İstanbul'a çevrildi. Siyaset kulislerinde bir süredir AKP ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği öne sürülen 33 yaşındaki CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yaptığı son açıklamayla iddiaları güçlendirdi.

Bingöl, Tuzla'da mevzuata aykırı yapıları ilgilendiren ve 30 bin vatandaşı evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan imar düzenlemesi süreciyle ilgili olarak kameralar karşısına geçti. Bingöl, söz konusu krizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) eleştirdi.

"VATANDAŞIN MAĞDURİYETİ SİYASETİN ÜSTÜNDE TUTULMALIYDI"

Geçmiş dönemde yapılan yanlışların ve 30 bin Tuzlalıyı mağdur etmesi kaçınılmaz olan bir işin yükünün kendi omuzlarına yüklendiğini belirten Bingöl, eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Maalesef hiç hak etmediğimiz bir şekilde, İBB ile ilgili bakanlıkların arasında kaldık. Konu devletin üst mercilerinde çözülmeliyken bizim üzerimize kalmış oldu. Geçmiş dönemde yapılmış yanlış ve 30 bin Tuzlalıyı mağdur etmesi kaçınılmaz bir işin yükü omuzumuza yüklendi.

30 bin insanın evsiz kalmasını engelleyecek olan imar planının yürürlüğe girmesine bir gün kala, İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden bu yaklaşımını büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılıyorum. Vatandaşın mağduriyeti, siyasetin üstünde tutulmalıydı.

Bu teftiş raporu; geri dönülemeyecek, talimat niteliğinde ve yıkım kararlarını zorunlu kılan bir rapordur. Raporu ilk okuduğumda şok oldum. Çünkü 30 bin Tuzlalının sokağa atılması demek; 30 yıllık emeğiyle bir daire almış emekli komşularımızı ve bütün parasını o binanın altındaki dükkanın kira gelirinden sağlayan Tuzlalıları çaresiz bırakmak anlamına geliyor."

Bingöl'ün kendi partisinin idaresindeki İBB'yi doğrudan hedef alan bu çıkışı, basında ve kamuoyunda "AKP'ye göz kırptı" şeklinde geniş yankı buldu.

İlgili Konular: #CHP #istifa #tuzla

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