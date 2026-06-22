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AKP'ye sahte üyelikte yeni boyut: Farketti, sildirdi, yeniden üye yapıldı!

AKP'ye sahte üyelikte yeni boyut: Farketti, sildirdi, yeniden üye yapıldı!

22.06.2026 11:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'ye sahte üyelikte yeni boyut: Farketti, sildirdi, yeniden üye yapıldı!

2023 yılında bilgi ve iradesi dışında yapıldığı AKP üyeliğini sildiren dış politika uzmanı Aydın Sezer, bu yıl partiye yeniden üye yapıldığını öğrendi. Sezer tepkisini "Bunu yapan zat-ı muhterem, sizin Allah belanızı versin!" diyerek dile getirdi.

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Türkiye'nin en çok üye sayısına sahip olmasıyla övünen iktidar partisi AKP'ye bilgi ve rızası dışında üye yapılan yurttaşlardan biri de dış politika uzmanı Aydın Sezer oldu.

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E-devlet üzerinden yaptığı sorgulamada AKP'ye üye yapıldığını öğrenen Aydın Sezer, sosyal medya platformu X'teki hesabından ilgili bilginin görselini paylaştı ve "Bunu yapan zat-ı muhterem, sizin Allah belanızı versin! İçinizde zerre kadar dini inanç varsa, kul hakkına girdiğiniz için musalla taşında kalasınız inşallah!" diyerek tepkisini dile getirdi. 

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DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLAR

Ancak Sezer'i AKP'ye sahte şekilde üye yapılan diğer "kurban"lardan ayıran, iktidar partisine bir değil ikinci kez üye yapılması oldu. 

Zira Sezer, paylaşımında, 2023 yılında da partiye bilgi ve iradesi dışında üye yapıldığını, konuyu görüşmek üzere ilgili AKP ilçe teşkilatına gittiğinde parti görevlilerinin "Bilgileri olmadığını, başkaları tarafından üye yapılmış olabileceği" yönünde açıklama yaptığını belirtti. 

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"ALLAH BELANIZI VERSİN" 

Aydın Sezer'in paylaşımındaki ifadeleri şöyle:

"Bir güç nedense AKP üyesi olmam için büyük çaba sarf ediyor.

İlk önce 2023/2 dönemde, Etimesgut ilçe teşkilatına üye olmuşum. Israrlı mücadelem sonucu üyeliğimi bir şekilde sonlandırmayı başarmıştım. Bu esnada, AKP Etimesgut ilçe binasına da gitmişliğim ve şahsen görüşmüşlüğüm de vardır. "Bilgileri olmadığını, kendi iradeleri dışında, başkaları tarafından üye yapılmış olabileceğimi" belirtmişlerdi.

Neyse, AKP'deki aktif siyasi hayatıma bir şekilde son vermeyi başarmanın mutluluğu ile yaşantıma devam ediyordum. Derken efendim, bu defa 2026/1 döneminde AKP'ye tekrar üye olmuşum.

Bunu yapan zat-ı muhterem, sizin Allah belanızı versin! İçinizde zerre kadar dini inanç varsa, kul hakkına girdiğiniz için musalla taşında kalasınız inşallah!"

İlgili Konular: #seçmen kağıdı #Adalet ve Kalkınma Partisi

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