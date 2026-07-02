CHP’li Utku Çakırözer’den NATO akreditasyonlarına tepki: ‘AKP iktidarına yakıştı’

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, NATO’nun, Cumhuriyet dahil, iktidar çizgisinde yayın yapmayan pek çok basın kuruluşunu Ankara’da gerçekleşecek zirveye akredite etmemesine tepki gösterdi. NATO, kararın arkasında Türkiye’nin olduğuna işaret etmişti.

‘AMBARGO’

Çakırözer, “Bakıyoruz, yüzlerce yabancı gazeteci zirve izlemek için Ankara'da ama kendi gazetecilerimize ambargo var. NATO bürokrasisi bile rahatsız, utangaç biçimde ‘ev sahibi ülkenin kararı’ diyor. Böyle keyfi bir ambargonun hem de iktidar eliyle uygulanması utanç vesilesidir ve bu ayıp, basın özgürlüğünde sicili malum AKP'ye yakışmaktadır” sözlerini kullandı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise zirveye bazı ‘muhalif’ medya kuruluşlarının akredite olduğunu söylemişti. Çakırözer buna yanıt olarak, “Yok öyle bir şey! Cumhuriyet, Sözcü, Sözcü TV, Anka Haber Ajansı, İlke TV yasaklı, bazı kuruluşlarda ise sırf ‘verdik’ diyebilmek için foto muhabirine akreditasyon verilmiş ama mesela, Nefes'in, T24'ün ve birçok kuruluşun zirveyi asıl izlemesini istediği dış politika editörlerinin, muhabirlerinin ve Ankara temsilcilerinin başvurularına hep olumsuz yanıt verilmiş” ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMALARA TEPKİ

Utku Çakırözer öte yandan, zirve için alınan ‘tedbir’leri eleştirerek, “Başkent tamamen sıkıyönetim altında, konserler, şenlikler, mezuniyet törenleri iptal, esnafın işi gücü fiilen durdurulmuş, insanlar emeğinden ediliyor, şehrin göbeğindeki kreşler kapatılıyor, 3 yaşındaki çocukların hayatı bile kısıtlanıyor. KYK yurtlarından öğrenciler apar topar tahliye ediliyor. Kamu çalışanlarına zorunlu izin veriliyor” ifadelerini kullandı. NATO tutuklamalarına da tepki gösteren Çakırözer, “Ne olur ne olmaz diye akademisyenler, gazeteciler, hukukçular, çevre gönüllüleri evlerine şafak baskınlarıyla önleyici gözaltına alınıyor. 225 gözaltı, 178 tutuklama yapıldı. Herkesin saygınlığını kazanmış Emel Memiş Hoca… Ömrünü bilime ve öğrencilerine adamış bu insanı zindanda tutarak neyi önlüyorsunuz? TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer ve 70-80 yaşındaki TEMA gönüllülerini tutuklamanın izahı var mı” diye sordu. Çakırözer, zirve nedeniyle Ankara’daki pek çok cadde ve sokağın ‘makyajlanmasını’ da eleştirdi.