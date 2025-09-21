CHP'li Utku Çakırözer'den 'Olağanüstü Kurultay' açıklaması: 'Yaşadığımız sürecin tek bir anlamı var...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nda, ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

"İKTİDARA YÜRÜYECEĞİZ"

Çakırözer, "Ne yaparlarsa yapsınlar, kayyum darbeleriyle ve siyasallaşmış yargının hukuksuz kararlarıyla engel olamayacaklar. Biz halkımız ve örgütümüzle birlikte adım adım iktidara yürüyeceğiz" dedi.

Çakırözer, şunları kaydetti:

"Bu kurultay; kayyumlara karşı, ülkemizi yoksulluğa sürükleyenlere karşı, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyenlere karşı yapılan bir kurultaydır. Bu kurultay; belediye başkanlarımızı ve cumhurbaşkanı adayımızı, siyasallaşmış yargı darbeleriyle özgürlüklerinden mahrum edenlere, zindanlara atanlara karşı partimizin tek yumruk olduğunu göstermek için düzenlenmiştir. Buradan tek bir mesaj veriyoruz: Biz iktidara yürüyoruz, iktidara yürüyoruz, iktidara yürüyoruz.

Yaşadığımız sürecin tek bir anlamı var: Halkın güvenini kaybetmiş, sallanan bir iktidarın, zorla koltukta kalmak için Türkiye’yi uçurumdan aşağıya sürüklemeye çalıştığı bir dönem. Bizler, genel başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte milletvekilleri, il başkanları, örgütümüz ve kurultay delegeleri olarak milletimize güven vermek istiyoruz. Milletimize mesajımız nettir: Biz iktidara geliyoruz. Türkiye’yi daha iyi yöneteceğiz, içinde bulunduğu yoksulluktan kurtaracağız, refahı artıracağız ve adil, hakça bir paylaşımı sağlayacağız. Artık zenginle fakir arasındaki uçurum öyle bir noktaya geldi ki, milletimizin gerçekten ümüğünü sıkmış durumdalar. Vergiler çoğunlukla dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlardan alınıyor; oysa ülkenin zengin kesimleri zenginleşmeye devam ediyor. İşte biz bu uçurumu ortadan kaldırmaya geliyoruz. İktidara talibiz, iktidara yürüyoruz.

Ne yaparlarsa yapsınlar, kayyum darbeleriyle ve siyasallaşmış yargının hukuksuz kararlarıyla engel olamayacaklar. Biz halkımız ve örgütümüzle birlikte adım adım iktidara yürüyeceğiz. Gençlerimize, kadınlarımıza ve örgütümüze güveniyoruz. En yakın zamanda sandığı milletin önüne getirecek ve o sandıkta halkın iktidarını, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını birlikte kuracağız."