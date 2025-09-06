CHP’li Uysal: ‘Değerlendirme yapmak için erken’

CHP’nin Nisan’da yapılan kongresinde genel başkan adaylığını açıklayan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni bir kongrenin CHP’ye fayda sağlamayacağını belirterek “Aksine ayrılıkları derinleştirir ve iktidar partisine, diğer rakiplere avantaj sağlar. Bu nedenle kongre için imza vermedim” diye konuştu. Uysal, yeniden adaylığına ilişkin “Değerlendirme yapmak için erken” dedi.