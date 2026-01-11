CHP’li vekil, emekliye turp dağıttı: ‘AKP hükümeti en azından utanır diye…’

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gazikent Pazaryeri’ni gezerek, yurttaşın ve pazar esnafının sorunlarını dinledi.

Pazar esnafı, sabahın erken saatlerinde tezgah açmalarına rağmen doğru dürüst satış yapamadıklarını ifade ederken, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu yurttaşlar ise alım güçlerinin iyice düştüğünü, bu nedenle alışverişe çıkarken iki kere düşündüklerini dile getirdi.

Soğuk hava nedeniyle ateş yakarak tezgahlarının başında müşteri gelmesini bekleyen esnaf, şöyle konuştu:

"Bu halimiz ne olacak sayın vekilim? Esnaf olarak sabahın erken saatlerinde gelip tezgahlarımızı açtık ama vatandaş fiyatlar yüksek diye alışveriş yapamıyor. Herkes pahalılıktan şikayet ediyor. Biz yüksek fiyattan alınca mecburen pahalı satmak zorunda kalıyoruz. Millet pazara gelemiyor, herkesin elinde kredi kartı onu kullanıyor sonra da ödeyemiyor ve faiz üstüne faiz yiyor. İnsanlar artık ne ev alabiliyorlar ne araba alabiliyorlar, ne de yatırım yapabiliyor. Öyle insanlar var ki, cebinde 2-3 tane kredi kartı var, birbirine aktarıp bir süre geçimini sağlıyor, sonra da kartların hepsi patlayınca perişan oluyorlar. Artık bu hayat pahalılığına 'dur' denilmesi lazım. Burada en büyük görev siz milletvekillerine düşüyor.”

“ARTIK YAPILACAK BİR TEK ŞEY VAR O DA SEÇİME GİTMEK”

Pazar esnafının şikayetlerine yanıt veren Meriç, “Artık yapılacak bir tek şey var o da bu iktidarın milletin önüne bir an önce sandığı getirip seçime gitmesi lazım. Ülkenin kaybedecek daha fazla zamanı kalmadı, bunların bir an önce gitmesi gerekiyor. Bunlar olduğu sürece, emekliye, asgari ücretle çalışana, esnafa, pazarcıya huzur yok” diye konuştu.

“AKP HÜKÜMETİ EN AZINDAN BU GÖRÜNTÜLERDEN UTANIR DİYE…”

Bir esnafın tezgahında bulunan turpun tamamını satın alarak pazar yerinde bulunan emekli vatandaşlara dağıtan Meriç, ”Hem pazar esnafımızı hem de vatandaşlarımızı dinledik ve gördük ki emeklilerin son yapılan zamlara rağmen alışveriş yapabilecek durumları kalmamış, AKP hükümeti en azından bu görüntülerden utanır diye biz de hayrımızı böyle yapalım dedik ve CHP Milletvekili olarak emeklilerimize tezgahta bulunan turpu bedava dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.