CHP'li Yankı Bağcıoğlu, Doğu Akdeniz'i işaret etti: 'Milli menfaatlerimiz açısından zorunlu...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin "Doğu Akdeniz ve Milli Menfaatler" başlıklı yazılı açıklama yaptı.

Doğu Akdeniz’in Türkiye’nin milli hak ve menfaatlerinin korunması açısından önemli olduğunu, bu önemin de her geçen gün arttığını vurgulayan Bağcıoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) askeri üs ve limanlarını üçüncü devletlerin kullanımına açma girişimlerine işaret etti.

GKRY ile Lübnan arasında yapılan münhasır ekonomik bölge anlaşmasına ve Yunanistan’ın Girit'in güneyi ve Mora Yarımadası açıklarındaki dört alan için işletme sözleşmesi imzalayarak arama alanını 48 bin kilometre kareden 94 bin kilometre kareye çıkarmasına dikkat çeken Bağcıoğlu, Türkiye’nin Akdeniz’de araştırma ve sondaj faaliyetinin olmamasını eleştirdi.

"MİLLİ MENFAATLERİMİZ AÇISINDAN ZORUNLU"

Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler olurken Akdeniz’in en büyük araştırma ve sondaj filosuna sahip olan ülkemizin Doğu Akdeniz’de 'mevcut durum itibari ile' araştırma veya sondaj faaliyeti icra etmeyen Suriye ve Lübnan ile birlikte üç ülkeden biri olması da izaha muhtaç bir durum yaratmaktadır. Deniz yetki alanlarımızda yapılacak her sismik araştırma faaliyetinin, kazılan her sondaj kuyusunun; uluslararası hukuktan doğan haklarımızın tescili ve devlet uygulaması ile uzun vadeli kazanımların elde edilmesi açısından hayati önemi haiz olduğu da izahtan varestedir.

Son dönemde meydana gelen gelişmeler ve gündeme gelen üçüncü devletlerin girişimleri dikkate alındığında; Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk çerçevesinde münhasıran haklarımız olan, ancak 2020 yılı Aralık ayından itibaren faaliyet gösterilmeyen bölgelerde, 'araştırma faaliyeti icra edilerek devlet uygulaması yapılması', bayrak ve varlık gösterilmesi, milli menfaatlerimiz açısından zorunludur.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin 1 Ekim 2025 tarihinde yaptığı 'Türkiye, kendi kıta sahanlığında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na tahsis ettiği ruhsat sahalarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini planlı şekilde sürdürmekte' açıklaması da ne yazık ki sahada karşılık bulmamaktadır. Yapılması gereken 'Mavi Vatan' kavramını seçim dönemlerinde hatırlanan bir slogandan çıkarıp ruhuna ve anlamına uygun eylemselliği Doğu Akdeniz'de göstermektir."