CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan partilere '18 Mart'ta şehit aileleri ve gaziler için çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "111 yıl önce Çanakkale’de kahramanlık destanı yazan NUSRET Mayın Gemisi ve sahil bataryalarımız ile harekâtı keşif faaliyetleri icra ederek destekleyen havacılık birliğinin fedakâr personelini rahmet ve minnetle anıyorum. Savaşın müteakip bölümünde askerî dehasıyla dünya harp tarihinde yerini alan ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin aziz ve yiğit ruhları şad olsun" dedi.

Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün, Türk milletinin bağımsızlık ateşini yüreğinde taşıyan, vatan için gözünü kırpmadan cepheye koşan kahramanlarının onur günüdür. Şehitlerimiz ve gazilerimiz; bu aziz vatanın bekası ve bölünmez bütünlüğü için bedenlerini siper etmiş, şanlı bayrağımızın gölgesinde dimdik durmuş, bu toprakları bize ebedî yurt kılan kutsal emanetlerdir. Şehitler Günü, yalnızca bir anma değil; aynı zamanda millet olarak kahramanlarımıza olan vefa borcumuzu hatırlama ve bu borcu ödeme kararlılığını gösterme günüdür. Onların destansı mücadeleleri, bizlere özgür bir vatan bırakırken; bizlere de bir ulusun onuruna, birliğine ve geleceğine sahip çıkma sorumluluğunu yüklemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın aileleri ve gazilerimizin yaşadığı derin sorunlara dikkat çekiyoruz. Bu mesele yalnızca bir siyasi konu değil, bir ulusal onur ve vicdan borcudur. Son bir yılda Türkiye’nin dört bir yanındaki 112 il ve ilçede 208 şehit ailesi ve gazi derneğini ziyaret ederek kahramanlarımızın sesine kulak verdik.

"18 KANUN TEKLİFİ HAZIRLADIK"

12-13 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Kahramanlara Vefa Çalıştayı, 120 şehit ailesi ve gazinin katılımıyla umut ışığı olmuştur. Aylıklar, istihdam, sağlık hizmetleri, eğitim ve yerel destekler gibi hayati başlıklar altında somut çözüm önerileri geliştirilmiştir. 8 Temmuz 2024’te kamuoyuna sunulan çalıştay sonuç raporu, toplumun her kesiminden büyük destek görmüştür. Bu rapor, kahramanlarımıza hak ettikleri yaşamı sunmak için bir yol haritasıdır. CHP, çalıştayın ardından şehit aileleri ve gazilerin temel sorunlarını çözmek amacıyla 18 kanun teklifi hazırlamıştır. Ancak bu teklifler hâlâ TBMM gündemine alınmamıştır.

Bu teklifler, kahramanlarımıza borcumuzu ödemek için bir başlangıçtır. TBMM’yi, bu vefa borcunu yerine getirmeye çağırıyoruz. Kimden geldiğine bakmaksızın, şehit aileleri ve gazilerimizin haklarını savunan her öneriyi destekleyeceğiz. Bu, siyaset üstü bir namus meselesidir."

"VATAN SİZE MİNNETTARDIR"

Bağcıoğlu, önerdikleri kanun tekliflerinde maaş iyileştirmelerinden, ikramiye ve sosyal desteklere, sağlık ve istihdamdan, eğitime kadar pek çok konu başlığının olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şehitlik ve gazilik hiçbir maddi değerle ölçülemez. Anayasa’nın 61. maddesi, devletimizi kahramanlarımıza yaraşır bir yaşam sunmaya mecbur kılar. Yerel yönetimler, bu vefanın öncüsü olmalıdır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, huzurla yaşayabilecekleri seviyenin altında maaş almakta; hastanelerde katkı payı ödemekte; istihdam hakları kısıtlanmaktadır. Terörle mücadelede yaralanıp “gazi” sayılmayan kahramanlarımız bulunmaktadır. Bu utanç verici tablo acil çözüm beklemektedir. Tüm partileri bu kutsal davada birleşmeye davet ediyoruz. Vatan için canını verenlerin ailesine sahip çıkmak, hepimizin boynunun borcudur. CHP, sadece şehit aileleri ve gaziler için değil; açlık sınırının altında maaş alan TSK personeli, tazminat alamayan emekli astsubaylar, atanamayan uzman çavuşlar, ihraç edilen teğmenler ve resen emekli edilen albaylar gibi tüm mağdur askerlerin yanında durmaya devam edecektir. Bu mücadele bir parti meselesi değil; vatanseverlik, vicdan ve insanlık meselesidir. Kahramanlarımıza vefa göstermek, sadece sözle değil somut adımlarla mümkündür. Gelin, bu vefayı birlikte gösterelim. Vatan size minnettardır!"