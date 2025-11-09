CHP’li Yavuzyılmaz ABD’nin Ukrayna’ya nasıl ‘çöktüğünü’ madde madde anlattı, AKP’yi uyardı: ‘Önümüze sakın kapitülasyon anlaşmasını ambalajlayıp getirmeyin!’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Ukrayna arasında imzalanan 'ekonomik ortaklık' anlaşmasının perde arkasını anlatarak, AKP hükümetini benzer bir anlaşmanın Türkiye için yaratacağı tehlikelere karşı uyardı.

Yavuzyılmaz, bu anlaşmayı 'gizlenen adıyla bir kapitülasyon anlaşması' olarak nitelendirdi.

Yavuzyılmaz şunları yazdı:

"AKP’yi uyarıyorum!

Trump’ın Tayyip Erdoğan’a verdiği meşruiyetin karşılığı olarak;

Amerika’nın Ukrayna’yla yaptığı gibi bir ortaklık anlaşması yapacaksanız, Türkiye’nin geleceğini sattınız demektir.

Zira Amerika, Ukrayna’ya yaptığı silah ve askeri yardımların karşılığında, bakın Ukrayna’ya nasıl çöküyor?

ABD-Ukrayna Ortaklık Anlaşmasına göre özetle;

Ukrayna, Amerika’ya ne verecek?

1. Nadir toprak elementlerinin %50’sini!

2. Yarı iletkenlerin %50’sini!

3. Altın ve bakırın %50’sini!

4. Lityum ve uranyumun %50’sini!

5. Petrol ve doğalgazın %50’sini!

6. Deniz hidrokarbon yataklarının %50’sini!

7. Vergi, resim, harç, gümrük, stopaj yok!

8. Tüm paranın Dolar’a çevrilmesi serbest!

9. Tüm paranın Amerika’ya transferi serbest!

10. Para Amerika’ya gelsin diye, Amerika’ya girişte bu paraya vergi uygulanmayacak!

11. Ukrayna ihalelerde en uygun fiyat ve imkanları Amerika’nın dahil olduğu Ortaklık’a sağlayacak!

12. Bu anlaşma Ukrayna mevzuatının üzerinde, Ukrayna hükümeti değişse bile Amerika’nın haklarına dokunulamayacak!

13. Bu anlaşmanın uygulanmasını iç hukuk hükümleri etkileyecek (Yani Ukrayna yargısı devre dışı)!

14. Anlaşmanın yürürlük tarihinden sonra, Amerika’nın, Ukrayna’ya yeni vereceği silah ve mühimmatların karşılığında, Amerika’nın alacakları, bu askeri yardımın değerlemesi üzerinden artırılacak!

15. Uyuşmazlıkların çözümünde Ukrayna yargısı veya Tahkim yok. Karşılıklı istişare var!

Bu anlaşma, Amerikan tipi bir ortaklık veya işbirliği anlaşmasıdır.

Gizlenen adıyla; bir kapitülasyon anlaşmasıdır.

Anlaşılıyor ki, Trump’ta, Tayyip Erdoğan’a verdiği meşruiyetin karşılığında;

Türkiye’nin nadir toprak elementlerine göz dikmiş durumda.

Yarın bir gün AKP’nin de; kamuoyunun önüne, Amerika’yla ortaklık veya işbirliği anlaşması yaptık diye çıkması an meselesi!

Aynı Ukrayna hükümeti gibi…

AKP’yi uyarıyorum!

Ortaklık, işbirliği anlaşması diye önümüze sakın kapitülasyon anlaşmasını ambalajlayıp getirmeyin!"