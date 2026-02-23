CHP'li Yavuzyılmaz: 'AKP, genel seçimler öncesinde önden toplu para tahsil etmenin peşinde'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait Anadolu ve Avrupa Otoyolları için yapılacak ihalelere "özelleştirme maddesi" eklendiğini ve ihale sürelerinin 250 günle sınırlandırıldığını iddia etti. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"AKP’nin özelleştirme takvimini tespit ettik. AKP’nin, 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı KGM Anadolu Otoyolu ve KGM Avrupa Otoyolu’nun bakım ve onarımıyla ilgili; 2026 yılında yapılacak yeni ihalelere ‘özelleştirmeyle ilgili madde’ eklettiğini, ihale sürelerini 250 günle sınırladığını ortaya çıkardık. Oysa son 10 yıldır aynı otoyollarla ilgili ihalele süreleri 700-450 gün aralığındaydı. Ayrıca ihalelerin sözleşme tasarılarında özelleştirmeyle ilgili hiçbir madde yoktu.

''ÖNDEN TOPLU PARA TAHSİL ETMENİN PEŞİNDE''

Buradan anlaşılıyor ki; KGM Anadolu Otoyolu ve KGM Avrupa Otoyolu’nun 250 gün (8 ay) içinde özelleştirilmesi planlanıyor. AKP tüm planlamasını 2026 yılı sonuna kadar; 2 Boğaz köprüsü ve 7 Otoyolu özelleştirmeye göre yapıyor. Zira 2027 yılı seçim yılı! AKP, millete ait varlıkları haraç mezat satarak, genel seçimler öncesinde, önden toplu para tahsil etmenin peşinde."