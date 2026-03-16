CHP’li Yavuzyılmaz belgeleriyle paylaştı: AKP döneminde İBB, AKP İstanbul İl Başkanlığı’na araç tahsis etmiş!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından AKP İstanbul İl Başkanlığı’na araç tahsis edildiğini öne sürdü.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu tahsise ilişkin olduğunu belirttiği bir belgeyi paylaştı.

Paylaşımında, tahsis edilen aracın plakasının 34 NZ 1483, markasının Volkswagen Passat ve motor numarasının CRL485874 olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, aracın tahsis süresinin 18 Temmuz 2018 ile 6 Nisan 2019 tarihleri arasında 8 ay olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti’nin bu araç tahsisi yasal mı? Plaka: 34 NZ 1483. Marka: Volkswagen Passat. Motor no: CRL485874. Tahsis başlangıç: 18.07.2018. Tahsis bitiş: 06.04.2019. Tahsis süresi: 8 ay. Tahsisi yapan: AK Parti dönemi İBB. Tahsis yapılan: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı. Bu araç tahsisi açık ve net suçtur, tümüyle kamu zararıdır”

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Merkez Garaj Amirliği tarafından düzenlendiği görülen "Araç Teslim Tutanağı" başlıklı belgede, 2015 model Volkswagen Passat marka bir aracın "zimmet birimi" bölümünde “AK Parti İl Başkanlığı” ifadesinin yer aldığı görüldü.