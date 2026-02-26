CHP'li Yavuzyılmaz 'gelir-gider verilerini' paylaştı: 'Köprüleri özelleştirmek vatana ihanettir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP’nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığını öne sürdüğü Boğaz köprülerine ilişkin 2025 yılı mali verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP’den dev ihanet planı! AKP’nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı Boğaz köprülerinin 2025 yılı devasa kârını tespit ettik. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 2025 yılı gelir, gider verileri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde; gelir: 3 Milyar 461 Milyon TL. Gider: 83 Milyon TL. Yıllık net kâr: 3 Milyar 378 Milyon TL. 2025 yılı kâr oranı: yüzde 97,6.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde; Gelir: 4 Milyar 056 Milyon TL, gider: 161 Milyon TL, yıllık net kar 3 Milyar 895 Milyon TL. 2025 yılı kar oranı: yüzde 96. Bu durumda iki boğaz köprüsünün 2025 yılı toplam net karı: 7 Milyar 273 Milyon TL. 2025 yılı kâr oranı ortalaması: yüzde 96,7!

Kamunun bu kadar yüksek karla işlettiği bu köprüleri özelleştirmek vatana ihanettir! Vatandaşın vergileriyle maliyeti ödenmiş olan bu köprülerin özelleştirme planı derhal iptal edilmelidir."