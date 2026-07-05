CHP'li Yavuzyılmaz: NATO Zirvesi bahanesiyle Erdoğan kendine tahsisli havalimanına sahip oldu

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Zirvesi için Türkiye’ye gelecek uçak trafiğine ilişkin DHMİ Havalimanı Kolaylık Komitesi (HALİNKOK) tutanaklarını paylaştı.

Yavuzyılmaz, 15 Haziran’da NATO Zirvesi sürecinde yoğun olarak kullanılacağı öne sürülen Ankara Havalimanı'nın zirve kapsamında beklenen hava trafiğinin yalnızca yüzde 10-20’lik kısmını karşılayacağını savundu.

Yavuzyılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"NATO Zirvesi için Türkiye’ye gelecek uçakların yüzde 80-yüzde 90 oranında Esenboğa Havalimanı’nı kullanacağını resmi belgelerle tespit ettik.

Anlaşılıyor ki geriye kalan sadece yüzde 10-yüzde 20’lik kısımdaki uçaklar Etimesgut’taki Ankara Havalimanı’nı kullanacak. Yani NATO Zirvesi bahanesiyle, CB Erdoğan milyarlarca lira kamu kaynağı harcayarak, kendine tahsisli bir havalimanına sahip oldu. Bakalım AKP, o havalimanında ne filmler çevirecek?"