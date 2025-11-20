CHP'li Yavuzyılmaz 'şimdilik başardık' diyerek duyurdu: O ihale 1 gün kala apar topar ertelendi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından ihbarda bulundukları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.’nin ‘Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Cer Zinciri’ ihalesinin, ihaleye 1 gün kala apar topar ertelendiğini duyurdu.

Yavuzyılmaz şunları yazdı:

"Şimdilik başardık!

Dev bir vurgun yapılacağı ihbarında bulunduğumuz;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.’nin ‘Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Cer Zinciri’ ihalesi, ihaleye 1 gün kala apar topar ertelendi.

Peki bir sonraki adımımız ne olacak?

ASELSAN ve TÜBİTAK RUTE gibi daha önce yerli ve milli olarak cer sistemi tasarım ve üretimi yapmış firmalarla

E5000, Gaziray, Milli EMU, Milli YHT gibi kendini ispatlamış projelerde yer alan yerli firmaların da

Bu ihaleye teklif verebilmeleri için,

şartnamedeki bu firmaları engelleyici hükümleri kaldırtmaktır.

Nedir bu kaldırılması gereken şartname hükümleri?

Şartname 4.3. (ç) maddesi: İhaleye katılacaklardan istenen en az 5 yıl 25 adet yeni nesil lokomotif referansı zorunluluğu.

Zira Milli Hızlı Trenlerin cer zincirlerini Aselsan ürettiği halde, bu madde nedeniyle Dizel-Elektrikli cer zinciri ihalesine girmesi engelleniyor.

İhaleyi adrese teslim hale getiren bir diğer konu da, ihaleye konu edilen ekipman listesindeki dizayndır.

Zira dünyada, cer sistemi ana ürünleri arasında yer almayan 'disli kutusu' ve 'aks' kalemleri ihale paketine monte edilmiştir.

Bu sayede bu malzeme kalemlerine ihalede fiyat verebilecek şirket sayısı neredeyse tek şirkete düştüğü için, ihalede rekabet engellenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sesleniyorum!

Ya doğru düzgün bir ihale yapmak için şartnameyi değiştirin, ya da ihaleyi hangi yabancı markaya vermeye çalıştığınızı açıklayacağım!"