CHP’li Yazgan’dan şirketler üzerinden ekonomi eleştirisi: ‘Üretenin eridiği bir ülkeyiz’

CHP’li Ahmet Baran Yazgan, Türkiye’deki şirketlerin piyasa değerleri üzerinden bir araştırma yaptı. Buna göre; dünyanın en büyük 100 şirketi arasına girebilmek için 120 milyar dolarlık bir baraj olduğunu belirten Yazgan “Bu da Türkiye’nin en değerli 20 şirketinin toplamının, bu listeye zorla girebildiğini gösteriyor. Yani koca bir ülkenin en büyük 20 değeri bir araya gelse, küresel bir teknoloji platformu kadar ‘pazar güveni’ yaratamamaktadır. En değerli Türk şirketlerinin dünya devleri listesine girebilmesi için mevcut değerini yaklaşık 5 kat artırması gerekmektedir. Kaldı ki Türkiye’nin en değerli 3 şirketinden 2’si yabancı sermayedir. Üstelik bu 2 şirket de bankacılık sektöründedir” dedi.

‘ ŞİRKETLER B ÜYÜMÜYOR’

Bu durumun Türkiye’nin “orta gelir tuzağına” neden takıldığını özetlediğini söyleyen Yazgan “Sermaye, yüksek teknoloji yerine bankacılık ve gayrimenkul/inşaat gibi alanlarda birikiyor. Paradan para kazananın büyüdüğü, üretenin eridiği bir ülke olduk. Yabancı yatırımcı, üretim tesisi kurmak yerine kârlı bankaları satın almayı tercih ediyor. Öte yandan şirketlerin piyasa değerlerinin dolar bazında düşük kalmasının bir sebebi de TL bazında rekorlar kırsalar dahi, yüksek enflasyonun şirketlerin varlıklarını reel olarak eritmesidir. Yani şirketler büyümemekte, sadece enflasyon karşısında değerlerini korumaya çalışmaktadır. Eğer önümüzdeki 5 yıl içinde bu listeye sivil bir teknoloji veya yazılım şirketi giremezse, Türkiye sadece bankaların ve geleneksel sanayinin olduğu ‘devasa bir atölye’ olarak kalmaya devam mı edecek?” diye konuştu.