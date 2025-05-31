CHP'li Yücel'den belediyelere yönelik operasyonlara tepki: 'Gözaltı kararları 'silkeleme' stratejisinin parçası'

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlattığı operasyona tepki gösterdi.

"SİLKELEME STRATEJİSİNİN BİR PARÇASIDIR"

Yücel, şunları kaydetti:

"AKP sandıkta kazanamadığı belediyeleri yargı eliyle silkelemeye devam ediyor. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye başkanlarımıza, Parti Meclisi üyemize ve eski milletvekilimize uygulanan gözaltı kararları iktidarın 'silkeleme' stratejisinin bir parçasıdır. Gözaltına al tutukla, birincide tutuklayamadıysan bir daha gözaltına al ikincide tutukla, yandaş kanallarda mahkemeleri kur, yargıla, kes, biç, hırpala, mahkum et, itibarsızlaştır…. Bu milletin bu işlere karnı tok. Ne yaparsanız yapın gideceksiniz."