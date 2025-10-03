CHP’li Yücel’den Ömer Çelik’e yanıt: ‘O fotoğraf sizin milletten koptuğunuz gerçeğini değiştirmiyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in sözlerine yanıt verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yücel, Çelik’e hitaben “Meclis milletin mekanıdır ama Meclis’in açılış gününde bir toplu fotoğraf vermeniz, sizin milletten koptuğunuz gerçeğini ne yazık ki değiştirmiyor…” dedi.

Yücel’in sözleri şöyle:

"Demokrasiden nasibini almayan, millet iradesini yok sayan, milyonlarca vatandaşımızın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımızı hukuku katlederek zindanlarda tutan otoriter bir anlayışın CHP'ye söyleyebileceği tek söz dahi yoktur.

Tek adamın" ağzından çıkanı emir telakki edip TBMM'yi yok sayan sizsiniz Sn. Ömer Çelik.

Derin bir gaflet uykusuna dalıp, milleti unutan da sizsiniz...

Demokratik cumhuriyeti unutup saltanat sevdasına düşen de sizsiniz...

Yol arkadaşlarımızı yalnız bırakarak iktidarın istediği muhalefet çizgisinde hizalanmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklar...

Yargılama dahi yapılmadan hüküm verenler,

Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına bu kumpasları kuranlar, bu milleti bir koltuk sevdasına feda edenlerdir.

Evet, Meclis milletin mekanıdır ama Meclis’in açılış gününde bir toplu fotoğraf vermeniz, sizin milletten koptuğunuz gerçeğini ne yazık ki değiştirmiyor...

Ayrıca protesto edilen Yüce Meclis değil, iktidarını kaybetmemek için her yolu mübah sayan ve meşruiyetini beyaz sarayda arayan “Partili Cumhurbaşkanıdır!”