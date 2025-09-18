CHP'li Zeybek: 'Sandıkta kazananlar bugün cezaevinde'

Esenyurt Belediyesi ile başlayan İstanbul, Antalya ve Adana büyükşehir belediyelerine kadar uzanan CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Son olarak 14 Eylül’de başlayan operasyonlar sonucu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da tutuklandı. Böylece İstanbul’da tutuklu belediye başkanı sayısı 12’ye yükseldi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından İstanbul haritasını paylaşarak CHP'li belediye başkanları tutuklanan ilçeleri paylaştı.

Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"BİRİLERİ BENİM EGEMENLİĞİM DİYOR, BİRİLERİ DE MİLLETİN EGEMENLİĞİ!

Soldaki görsel HALKIN MÜHRÜ, sağdaki görsel KORKUNUN ANATOMİSİ!

"SANDIKTA KAZANANLAR BUGÜN CEZAEVİNDE"

Yani meselenin özü şu; SANDIKTA KAZANANLAR BUGÜN CEZAEVİNDE.

İRADE CEZAEVİNDE.

Türkiye’nin dört bir yanında halkın oyuyla seçilen 16 belediye başkanımız tutuklandı. Sadece İstanbul’da 12 Belediye Başkanımız demir parmaklıkların ardında.

Neden m!?

NEDENİ HİZMET ÜRETMEMİZ.

FAKİRİN, YOKSULUN YANINDA OLMAMIZ.

BİR ZÜMREYE BOYUN EĞMEMEMİZ.

Bugün İstanbul’da 19 Kent Lokantası var. 7 milyon 150 bin yurttaşımız burada sıcak yemeğini yedi.

"HALK ONURLU BİR YAŞAMI HAK EDİYOR"

BU HALK ONURLU BİR YAŞAMI HAK EDİYOR. CEBİNİ DOLDURANLARI DEĞİL!

İSTANBUL’DA 16 YURT,

127 KREŞ HİZMETE SUNULDU.

Ve artarak sürecek.

GÖNÜL BAĞIMIZI ÇÖZEMEYECEKLER.

Annelerden, öğrencilere, emekliye, dar gelirliye yüzlerce proje belediyelerimizce hayata geçirildi. Veren el, alan eli görmesin şiarıyla.

Muhtaçlık ortadan kalkacak ilkesiyle.

Milletimiz bilsin; belediye başkanlarımız bundan sebep cezalandırılıyor.

"BEREKET KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bizler bu topraklara bereket katmaya devam edeceğiz.

Yüzleri güldürmeye devam edeceğiz.

Güzel günlere birlikte ulaşacağız hiç merak etmeyin.

UMUTLA...

KA ZA NA CA ĞIZ!"