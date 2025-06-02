CHP'li Zeybek'ten İzmir grevi için kritik açıklama

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve işçi sendikaları arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan grev 5 gündür devam eden grevle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zeybek X hesabından yaptığı paylaşımda "Kalıcı ve adil bir mutabakata ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeybek'in açıklaması şöyle:

"Güzel İzmir'imizde yaşanan grev sürecine ilişkin;

Başından bu yana saygı ve sorumluluk çerçevesinde hareket etmeye özen gösteriyoruz.

Sağduyulu ve yapıcı yaklaşım bu sürecin en önemli unsuru. Amacımız, yaklaşan bayram öncesinde durumu çözüme kavuşturmaktır.

Talepleri gözeterek, toplumsal barışı ve çalışma huzurunu korumak temel ilkemiz.

Kalıcı ve adil bir mutabakata ulaşacağımıza inanıyoruz."