CHP'li Zeybek'ten 'Tayfun Kahraman' tepkisi: 'Hangi vicdana sığar bu yaptığınız?'

MS hastalığı olan Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, hastaneye kaldırıldı.

Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığını duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Adaleti geciktirmenin bedeli ağır olmadan bu mesele çözülmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP milletvekili Gökan Zeybek söz konusu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Zeybek şu ifadeleri kullandı:

"Hangi vicdana sığar bu yaptığınız?

Tayfun Kahraman aylardır özgürlüğünden yoksun, sevdiklerinden mahrum bırakılıyor.

Gerçekler göz ardı edildi, deliller görmezden gelindi. Siyasi hesaplar uğruna bir ailenin hayatı altüst edildi.

İnsan onurunu hiçe sayan bir cezalandırma, adalet değil otoritenin gövde gösterisidir.

Tayfun Kahraman’ın sağlığı risk altındayken daha fazla beklenemez.

Cezaevi aracı içinde yapılanlar hala hafızamızda. Bu günah sizinle ömür boyu gelir, bu halk bu zulmü unutmaz"



