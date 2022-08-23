CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Bu adaletsiz düzene son vereceğiz'

23 Ağustos 2022 Salı, 19:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 17 Ağustos’ta, “Yalova'da ve ülkemizin her karış toprağında aynı ses yükseliyor; hep beraber, hep beraber” notuyla Yalova ziyareti sırasında halka seslenirken çekilmiş bir fotoğraf paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu bugün Niğde’de, Yalova’dan yaptığı paylaşımına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Niğde esnafını ziyareti sırasında Niğdelilere seslenirken çekilmiş bir fotoğrafı, “Niğde ile bugün omuz omuza verdik. Bu adaletsiz düzene son vereceğiz; hep beraber, hep beraber” açıklaması ile paylaştı.