Devlet Bahçeli'den 'cumhurbaşkanı adayı' göndermesi: '6 çarpı sıfır, eşittir sıfır'

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 02:00

MHP, dün, Kızılcahamam’da bu yılki milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık stratejisini ele almak üzere iki günlük kampa girdi. Kızılcahamam’da ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden Bahçeli, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı. Anıtta bulunan “Gökbörü Otağı”nda bir süre partililerle sohbet eden Bahçeli, Şehitler Ağacı’nı ziyareti sonrası da toplantının yapılacağı otele geçti.

‘FORMÜLÜNÜ BULDUM’

Kampın ilk gününde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bahçeli, 6’lı masaya göndermelerde bulundu. 6’lı masanın çalışmaları ve adaylık tartışmalarıyla ilgili “yeni bir formül bulduğunu” söyleyen Bahçeli, “Onun formulü şu; altı çarpı sıfır, eşittir sıfır” dedi.

Toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı’nın MHP’nin şimdiye dek seçim beyannamelerinde bugüne kadar yapılanlar ve yapılamayanlar üzerine bilgi verdiğini aktaran Bahçeli, “Mustafa Kalaycı Bey, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaları ile MHP’nin programında, seçim beyannamelerinde vaat ettikleri ile karşılaştırmalı olarak verdi. Tabii 3600’den tutun diğer konularla örtüşüyor bazı şeyler. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile güfte ile beste örtüştü. Bizim programımız ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulama sistemini karşılaştırdığımızda çok şey birbirlerini örtüyor. Yani güfte ile beste örtüşmüş oldu” dedi.

‘KARARLIYIZ’

Bahçeli, “türbana” anayasal güvence veren anayasa değişikliği teklifi ile ilgili CHP ve İYİ Parti’nin, AKP’nin ziyaret teklifini reddettiğinin anımsatılması üzerine de “Cumhur ittifakı o değişikliği yapmakta kararlı. Meclis’te 400’ün üzerinde bir oyla çıkarsa çok daha sağlıklı olur ama olmazsa da bu sefer referanduma gitme hali doğar” yanıtını verdi.

’85 MİLYON AZ BİR RAKAM DEĞİL’

AKP’nin, HÜDAPAR ile görüşmesi üzerinden “Cumhur İttifakı’nın genişlemesinin mümkün olup olmayacağına” yönelik soru üzerine Bahçeli, “İttifaklar kurulmuş, hepsi 85 milyonu kucaklamaya çalışıyor. Genişleyebildikleri kadar genişlesinler. 85 milyon az bir rakam değil” yanıtını verdi. Bahçeli, seçim tarihinin öne çekilmesi ile ilgili olarak da “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yapar, onu bekleyeceğiz. Biz hazırız” dedi.

‘MİTİNG GİBİ GEÇİYOR’

AKP ile MHP’nin ortak miting yapıp yapmayacağına ilişkin “Ona bir şey diyemiyorum. Biz kendi mitinglerimizi yapıyoruz ama diğerleri de zaten faaliyetleri her gün bir miting gibi geçiyor. Cumhurbaşkanı bir yere tesis açarken en az bir miting kadar coşkulu kalabalık topluyor” diyen Bahçeli, partisinin Sivas’ta başlayan miting sürecini de “9 il merkez olmak üzere, her ilde de merkeze bağlı 5 il temsilcileri de katıldı. Demek ki 45 ile ulaşıldı. Şimdi seçim süreci açıklanırsa o zaman her gün bir yerde olacağız” sözleriyle değerlendirdi.

‘100. YILA ÖZEL YÜZÜK’

Bahçeli, cumhuriyetin 100. yılına özel kendi tasarladığı yüzüğü de gazetecilere gösterdi. Motifin üstündeki kurt ve çift başlı kartal motifi dikkat çekti.

‘25 YILLIK GELENEK’

MHP’nin 25 yıldır Kızılcahamam’da Patalya Oteli’nde kamp yaptığını vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da şunları aktardı:

“Son 12 yıldır Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtına gider. Böyle bir vefa duygusu var. Anıtı da buradaki Taş Medreseler Hatıra Ormanı nı da kendi yaptırmıştır. Oranın tapusu Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ndedir. Ülkücü Şehitler Anıtı bizim Çanakkalemizdir çünkü ülkücü hareketin geçmişinde, 80 öncesinde 2 bin 93 şehidimiz var. Darbe ile MHP ve ülkücülerin mensup olduğu mahkemeler oldu. Türk milliyetçiliğini yargılamaya çalıştı darbeciler. Ülkücülere büyük zulümler edildi. Orada uzun süre cezaevinde yatan arkadaşlarımız oldu. O cezaevinde bir seneden fazla yatan arkadaşlarımızın hepsi için birer ağaç diktik. İsimlerini önüne yazdık. Biz burayı senede iki veya üç kere ziyaret ederiz. Bu bizim geçmişimizdir, arkadaşlarımızı orada anarız. 12 Eylül hadisesinden sonra sadece ülkücülerin anıtı var. Başka kimsenin böyle bir anıtı ziyaretgahı yok. Bu Sayın Genel Başkanın vefasıdır.”