CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik ile görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Çelik ile görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 14:17
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik ile görüşecek
Abone Ol google-news

Gazeteci Bahar Feyzan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün akşam CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik’i Ankara’ya davet ettiğini yazdı. 

Feyzan, iki isim için "MYK sonrası Genel Merkez’de görüşecekler" bilgisini de aktardı.

ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

CHP'de 'değişimcilerin' desteklediği CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, önceki gün 25'i aşkın ilçe başkanıyla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştı


Player Alanı
Özgür Çelik Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

CHP İstanbul il başkanı adayı Özgür Çelik kimdir? Özgür Çelik kaç yaşında, nereli?

CHP İstanbul il başkanı adayı Özgür Çelik kimdir? Özgür Çelik kaç yaşında, nereli?
Son dakika... CHP'li Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanlığı adaylığını açıkladı

Son dakika... CHP'li Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanlığı adaylığını açıkladı

En Çok Okunan Haberler