CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik ile görüşecek
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Çelik ile görüşecek.
Gazeteci Bahar Feyzan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün akşam CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik’i Ankara’ya davet ettiğini yazdı.
Feyzan, iki isim için "MYK sonrası Genel Merkez’de görüşecekler" bilgisini de aktardı.
Flaş!— Bahar Feyzan (@baharfeyzan) September 25, 2023
Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik’i arayarak Ankara’ya davet etmiş.
MYK sonrası Genel Merkez’de görüşecekler…
ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI
CHP'de 'değişimcilerin' desteklediği CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, önceki gün 25'i aşkın ilçe başkanıyla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştı
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