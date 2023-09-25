CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik ile görüşecek

Yayınlanma: 25.09.2023 - 14:17

Güncelleme: 25.09.2023 - 14:17

Gazeteci Bahar Feyzan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün akşam CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik’i Ankara’ya davet ettiğini yazdı.

Feyzan, iki isim için "MYK sonrası Genel Merkez’de görüşecekler" bilgisini de aktardı.

Flaş!

Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik’i arayarak Ankara’ya davet etmiş.

MYK sonrası Genel Merkez’de görüşecekler… — Bahar Feyzan (@baharfeyzan) September 25, 2023

ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

CHP'de 'değişimcilerin' desteklediği CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, önceki gün 25'i aşkın ilçe başkanıyla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştı