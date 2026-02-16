CHP lideri Özel Akbelen direnişi için AYM üyelerine çağrı yaptı, Erdoğan’a yüklendi: 'Düzenlemeyi iptal edin'

CHP tarafından Mart 2025’ten bu yana cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin 89’uncusu dün Muğla Milas’ta yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “acele kamulaştırma” yetkisini Akbelen Ormanı’nı Limak Şirketi’ne vermek için kullandığını belirtti. AKP iktidarı döneminde 386 bin madene ruhsat verildiğini anımsatan Özel, AYM üyelerine seslenerek “Bu canlılar için, bu güzel memleket için Anayasa Mahkemesi’ne ‘lütfen’ diyorum. Sizlere rica ediyorum. Bu milletin sesini duyun, bu ormanın sesini duyun, bu hayvanların, bu kuşların, bu ağaçların günahına girmeyin. Bu günahkâr Erdoğan’a ‘dur’ deyin, ‘dur’ deyin” diye konuştu. Özel, CHP’nin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek’in Meclis’teki yemin töreninde başlattığı kürsü işgalinin ardından cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkındaki, “Engelleyemeyeceksiniz, durduramayacaksınız, bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yeter Özgür” ifadesine cevap verdi.

‘GİDİŞİNİ DURDURMAM’

Özel, “Valla bozuk saat günde iki kere doğruyu gösterirmiş ya; Erdoğan’ın doğruyu söylediğini son zamanlarda ilk kez duyuyorum. Ve şunu bilsin; hiç niyetim yok, bu gidişi durdurmayacağım. Millet sizi yolluyor, gidiyorsunuz, bunu durdurmayacağız” dedi. Özel ayrıca Gürlek hakkında, “Siyasidir, AK Partilidir. AK Parti il başkanlarının önünde ‘Partimiz için çalışacağım’ diyen kişi bir gün önce Ekrem İmamoğlu’na, arkadaşlarımıza iftira atan, zulmeden kişidir” açıklamasında bulundu.

‘MECLİS’İ ALET ETTİLER’

“Köylüye ‘Al ananı da git’ diyen cumhurbaşkanına değil, ‘Köylü milletin efendisidir’ diyen cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğunu” vurgulayan Özel, “Dünyadaki iyi sosyal demokrat örneklerde olduğu gibi, bizim iktidarımızda gelire göre kira dönemi başlayacaktır. Çok kazananın daha yüksek, az kazananın daha az kira ödediği; hiç kazancı olmayanın temel vatandaşlık gelirini aldığı ve ücretsiz barındığı bir sistemi kurmak boynumuzun borcudur. Bu ülkeye namus borcumuzdur” dedi. CHP’nin Muğla’daki çalışmalarını anlatan Özel, iktidarı ise “Muğla 2023’te Türkiye bütçesine 68 milyar lira vergi ödemiş. Peki Muğla’ya bütçeden ne kadar para ayrılmış? 5.7 milyar. Muğla’dan kepçeyle almışlar, çay kaşığıyla vermişler!” sözleriyle eleştirdi. AKP’nin 10 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 679 parsele acele kamulaştırma kararı çıkardığını hatırlatan Özel, “Akbelen’deki mücadeleyi kendileri kıramayınca bu işe Meclis’i alet ettiler. Meclis’e bir kanun getirdiler. Buradaki zeytinlik olan yerlerin korunmasına ilişkin kanun ortada duruyorken; kendilerince bir numarayla zeytinlik yerlerin koordinatlarını tarif ederek buraları madenciliğe açtılar” dedi.

LİMAK’A 4 MİLYARLIK SÖZ

Limak’ın “Bana 4 milyar dolarlık bir söz var, paramı versinler vazgeçeyim” dediğini öne süren Özel, “Ne zaman bu sözü verdilerse o şirkete, buradaki madenleri vererek bu işi halletmek istediler. Biz buna karşı çıkınca olmayacak bir iş yaparak koordinatlarıyla buraları tarif eden kanun çıkardılar. Saatler içinde Anayasa Mahkemesi’ne götürdük, ‘Bu haksızlığı durdur, bunu iptal et’ dedik. Başvurumuz Anayasa Mahkemesi’nin önünde duruyor” diye konuştu.

‘SAVAŞ YETKİSİ KULLANDI’

İktidarın AYM’nin iptal kararı vermesinden endişe ettiğini söyleyen Özel, “Tuttular 10 Ocak günü cumhurbaşkanı imzasıyla acele kamulaştırma kararı aldılar. Acele kamulaştırma ‘Yurt savunması ihtiyacı’ halinde kullanılmak üzere verilmiş bir yetki. Düşman geliyor, buraya orduyu koyacaksın, ülke savunması için acil ve alternatifsiz bir durum olacak. Bu kadar istisna bir durum bu. Savaş, olağanüstü durum, milli menfaat... Bu cumhurbaşkanı, bu Erdoğan bu yetkiyi Akbelen Ormanı’nı Limak’a vermek için kullandı. İşte bu kadar! Düşmanı savmak için kullanmıyor. Ormanı madene açmak için kullanıyor. Bunu bilhassa AK Parti seçmeni olan ama ormanı seven herkese şikâyet ediyorum” dedi. Özel 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde 1186 madene ruhsat verilmişken sonraki 20 yılda AKP’nin 386 bin madene ruhsat verdiğini söyledi. Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, “Biz Erdoğan’dan asgari ücrete zam, emekliye zam, depremzedeye bedava konut, öğrenciye yurt, yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa istemiyoruz. Ondan bir tek şey istiyoruz: Erken seçim sandığını” diye konuştu.

‘HİÇBİR ŞEY OLAMASANIZ BİLE BAKAN OLURSUNUZ’

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu cezaevinden, Milas’ta düzenlenen “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitingine katılan vatandaşlara yazdığı mektupla seslendi. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına tepki göstererek “Adalet bakan yardımcısı olarak siyasi bir görev yaparken, bağımsız bir yargı mensubuymuş gibi İstanbul Başsavcılığı’na atanan, sonra da adalet bakanı yapılarak ödüllendirilen zatın şahsında, yaşadığımız bütün adaletsizliklerin sebebini görebilirsiniz. Öyle bir rejim kurdular ki milletin verdiği görevi layıkıyla yaparsanız değil, sadece bir kişinin verdiği işi hallederseniz makamınızı koruyup yükselebilirsiniz. Hiçbir şey olamasanız da bakan olursunuz” açıklamasını yaptı. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bu iktidar, ekonomik ve sosyal adaletin temellerini yıktı. Hâkimlerin, savcıların özgür bir biçimde, sadece kanuna ve vicdanlarına göre hareket etmelerini engelleyerek, ‘hukuki adaleti’ yerle bir etti. Biz özgürlüğüne, şeref ve haysiyetine düşkün bir milletiz. Vatandaşa değer vermeyen, milleti hiçe sayan, kurum ve kural tanımayan, çürük çarık bir rejime tahammül edecek değiliz.”